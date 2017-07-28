Fındığın hasadını erken yapmayın!

FİSKOBİRLİK Yönetim Kurulu Başkanı Bayraktar: "Çiftçilerimizin hasat zamanını yakalayıp ürünlerini tam olgunlaştığında hasat etmesi faydalarına olacaktır. Aksi durumda erken hasat edilen fındık belli hastalıklara da yakalanabilir"

TZOB Yönetim Kurulu Üyesi Soydan: "Henüz olgunlaşmamış fındığın çuvala konulması aflatoksin oluşumunu tetikliyor. Haliyle bu da ürünün kalitesine yansıyor"

KFMİB Başkanı Sevinç: "Fındık belli tada ulaşmadan erken hasat yapılırsa meyvenin kalitesi düşer, bu da fındığın uzun süre muhafaza edilmesini güçleştirir ve kolay bozulmasına neden olur"

Fındık hasadına az bir süre kala sektörle ilgili tüm temsilciler, hasat tarihlerine uymaları konusunda üreticileri bilinçlendirmek için çeşitli çalışmalar yürütüyor. Bu kapsamda, Ordu Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ve Karadeniz İhracatçılar Birliği (KFMİB) tarafından hazırlanan "Fındık Yetiştiriciliği Cep Kitabı" hasat öncesi üreticilere dağıtılıyor. Hazırlanan cep kitapçığında üreticilerin erken hasattan kaçınmaları yönde tavsiyelerde bulunulurken, erken hasadın olumsuz etkileri resimlerle anlatılıyor.

Fındık toplama başlangıç tarihinin sahil kesimi için 8 Ağustos, orta kesim için 15 Ağustos, yüksek kesim için ise 25 Ağustos olarak belirlendiği Ordu'da Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü yetkilileri, eğitim çalışmalarıyla üreticileri bilinçlendiriyor.

Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (FİSKOBİRLİK) Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Bayraktar, fındık üreticilerinin her yıl olduğu gibi heyecanla fındığın hasat zamanını beklediğini ifade ederek, bazen üreticilerin fındığını erken hasat ettiğini, bunun çok yanlış olduğunu söyledi.

Bayraktar, çiftçilerin hasat zamanını yakalayıp ürünlerini tam olgunlaştığında hasat etmelerinin faydalarına olacağına dikkati çeken Bayraktar, aksi durumda erken hasat edilen fındığın belli hastalıklara da yakalanabileceğini belirtti. Erken hasat edilen fındıkta eziklerin oluşmasıyla raf ömrünün de çok kısa olacağına işaret eden Bayraktar, "Bunun yanında fındığın tadı ve aroması da tam oluşmayacak. Yine fındık ağırlık kaybı yaşayacak. Bu da fındıkta ürün kaybı anlamına geliyor. Üreticilerimiz lütfen bunları bilerek erken hasattan kaçınsın. İlgili makamların açıklayacağı hasat takvimlerine mutlaka uysunlar." dedi.

Bayraktar, fındığın milli ürün olarak düşünülmesi gerektiğini vurgulayarak, "Tam olgunlaşmamış fındık rekolte kaybına neden olacaktır. Olgunlaşmayan fındık da ihraç edildiğinde geri dönebiliyor. Ülke olarak böyle olumsuzluklarla karşılaşmak istemiyorsak hasadı zamanında yapmamız gerek." ifadesini kullandı.

Olgunlaşmadan toplanan fındıkta yağ, protein ve birçok kimyasal bileşenlerin istenilen düzeyde olmayacağını da dile getiren Bayraktar, erken hasat edilen fındıkların içini tam dolduramadığı için depo ömürlerinin de kısa olacağını, depoda küflenme ve aflatoksine maruz kalma oranının yükseleceğini kaydetti.

Bayraktar, fındığın dalından değil tam olgunlaştıktan sonra yerden toplanmasının son derece doğru olacağını da ifade ederek, yerden toplanan fındığın daha kaliteli, randımanlı ve ağır olacağını kaydetti.

"ERKEN HASAT ÜRÜNÜN KALİTESİNE YANSIYOR"

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan ise üreticilerin ilgili kurumların açıkladığı hasat tarihlerine mutlaka uymaları gerektiğini söyledi. Türkiye'de ismi bilinen 18 fındık çeşidi olduğunu ve her çeşidin kendine göre olgunlaşma tarihi olduğunu dile getiren Soydan, bölgede ağırlıklı olarak palas, kara ve çakıldak gibi fındıkların yetiştiğini, bu fındıkların olgunlaşma tarihi farklı zamanlara denk geleceğinden hasatlarının da buna göre yapılması gerektiğini ifade etti.

Soydan, üreticinin genellikle hasat zamanı bütün çeşitleri aynı anda topladığını belirterek, "Bu doğru bir uygulama değil. Henüz olgunlaşmamış fındığın çuvala konulması aflatoksin oluşumunu tetikliyor. Haliyle bu da ürünün kalitesine yansıyor. Erken hasat edilen fındığın ayrıca depo ömürleri kısa oluyor. Depo ömrü kısa olan ürün de ihracat sırasında sorun oluyor." diye konuştu.

Soydan, erken hasat edilen fındıklarda nem oranının yüksek olması nedeniyle kurutma işleminin uzun sürdüğüne de işaret etti.

"ERKEN HASAT KOLAY BOZULMALARA NEDEN OLUR"

Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (KFMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Edip Sevinç, erken hasadın yaşattığı sorunlarla en çok ihracatçı kesiminin karşılaştığını kaydetti.

İhracatçılar olarak fındıkta hasada çok önem verdiklerini ifade eden Sevinç, "Üreticilerimiz fındık zuruflarının iyice sararıp kızarmasını beklemelidir. Ayrıca fındık tanelerinin zuruf içerisinde oynayama başlamasını beklemelidir. Bu özellikleri taşıyan fındıklar hasat edilebilir. Aksi durumda hasat yapılmamalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Sevinç, erken hasat edilen fındıklar kurutulduktan sonra dıştaki meyve kabuğun renginin donuk kaldığına dikkati çekerek, ayrıca fındık içinin iyice dolmadığını, randımanın düştüğünü söyledi. Edip Sevinç, fındık belli tada ulaşmadan erken hasat yapılırsa meyvenin kalitesinin düşeceğine, bunun da fındığın uzun süre muhafaza edilmesini güçleştireceğini ve kolay bozulmasına neden olacağına dikkati çekti.