Fındığa müdahale

TMO, fındık için 10 liralık alım fiyatı açıkladı. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba da, fındık alım fiyatları ile ilgili olarak, “TMO, pazartesiden itibaren alıma başlayacak. Bu fiyatlar, alt fiyatlar. Üreticiler, fındıklarını satmakta acele etmesin ve piyasayı takibe alsın. Fındık, alternatifi olmayan, 700 bin hektar alanda 500 bin üreticiyi ilgilendiren stratejik bir üründür. Ayrıca bu üründen 2 milyar doların üzerinde ihracat geliri elde ediliyor. Rekolteyi önceden 700 bin ton hesaplıyorduk ancak son dönemde meydana gelen külleme ve güneş yanığından dolayı 650-700 bin ton civarında öngörüyoruz. Dünya rekoltesinde geçen yıla göre ciddi bir artış yok. Bu da Türkiye’nin bir avantajı olarak görülüyor” dedi.



FİYAT REVİZE EDİLMELİ

Ancak açıklanan alım fiyatı üreticiyi memnun etmedi. Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Kozanoğlu, “Bu kabul edilebilir bir fiyat değil. 12-13 Ağustos’ta Karadeniz’e Tarım Bakanlığı’ndan 2 teknik eleman geldi. Gelen elemanlar Trabzon, Giresun ve Ordu’da fındığın kilogramının üreticiye maliyetini 9.47 TL hesapladı. Buna rağmen alım fiyatı 10 lira. Beklentimiz en az 13 lira olması yönündeydi. TMO alım yaptığında kesintiler olacak, fındığın randımanı ölçülecek. Randımana göre fiyat daha da düşecek. Madem fiyat böyle açıklanacaktı Tarım Bakanlığı neden yerinde maliyet araştırması yaptırdı. Maliyetimizi dikkate almadılar. Fiyatın revize edilmesini bekliyoruz” dedi.



TZOB Yönetim Kurulu Üyesi Aslan Soydan da şöyle konuştu: “TMO’nun piyasaya müdahale etmesi olumlu. Çünkü serbest piyasada 1 kilogram fındık 8.5 TL’de satılmaya başlamıştı. Üretici fiyat daha da düşecek korkmaya başlamıştı. Ancak TMO müdahalesi ile bu korkunun önüne geçildi. Ancak belirlenen10 liralık fiyat yeterli değil. Fındığın maliyeti 9.5 lira seviyelerinde.” Serbest piyasa şartlarından dolayı fındık üreticilerinin son 2 yıldır mağdur olduğunu dile getiren Soydan, “Fındıkta sezon başında sıkıntılar yaşandı. Aşırı sıcaklardan dolayı fındıkta yanma oldu. Bu yüzden rekoltede de düşüş var” diye konuştu.



22 LİRAYA KADAR ÇIKMIŞTI

2014-15 yıllarında fındığın kilogram fiyatı, düşük gelen rekoltenin ardından 22 liraya kadar yükselmişti. Sonraki yıl ise fiyat 10-15 lira seviyelerinden değişmişti. 2011’de 6.5 TL olan fındığın kilogram fiyatı, 2012’de 4 TL, 2013’te 5.8 TL, 2014’te ise 15.3 TL ortalama fiyatlardan satılmıştı.