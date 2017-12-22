Finans Merkezi’ne komşu yapacak

Lansman öncesi projenin satışının yüzde 40’ını tamamladıklarını belirten Roya Yapı İcra Kurulu Başkanı Afşin Aykanat, “Roya Nova Rezidans, ilk büyük markalı konut projemiz olarak sektörde yeni bir açılım kazandırıyor. Roya Nova Rezidans’ın ardından Sancaktepe’de Roya Rosa ve Altunizade’de Roya Gold gibi yeni projeleri de hayata geçireceğiz” şeklinde konuştu.

2019 TESLİM

Aykanat, projenin detaylarına ilişkin şu bilgileri verdi: “1+0, 1+1 ve 2+1 tipinde 251 konut ve 4 ticari üniteden oluşan Roya Nova Rezidans’ta metrekare fiyatları 5 bin 800 TL’den başlıyor. Taksitlerimiz 5 bin TL civarında. 2019’da daireleri teslim edip peşinatı 2020’de alacağız. Anadolu yakasının ulaşım merkezinde yer alan konumu, lokasyon avantajını beraberinde getiriyor. Projemiz, 1. Köprü, 2. Köprü, Sabiha Gökçen Havalimanı gibi noktalara uzanan ulaşım aksının merkezinde, metro istasyonu, otobüs durakları ile Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi’ne yürüme mesafesinde yer alıyor.” Roya Nova Rezidans ile yatırımcıların en çok şikâyet ettiği yüksek aidat rakamlarını minimum düzeye düşürdüklerini vurgulayan Aykanat, “Projemizin sektördeki projelere göre en düşük aidatlara sahip olacağı konusunda iddialıyız. Diğer projelerde metrekare başına ortalama 6-7 liraya uzanan aidatlar, projemizde metrekaresi 2.5 lira olacak” diye konuştu.