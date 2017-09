Finans Merkezi’ne komşu 2.750 konut

SİNPAŞ Yapı, Ümraniye’de İstanbul Uluslararası Finans Merkezi’nin yanında, az katlı mimarisiyle dikkat çeken bir projeyi hayata geçiriyor. Sinpaş Finans Şehir projesi toplam 2 bin 750 konuttan oluşuyor. Ayrıca home ofis, ticari alanlar ve 36 bin 500 metrekarelik dev bir şehir parkından oluşan projede teslimlerin Aralık 2019’da yapılması planlanıyor. Tamamlanmasının ardından 50 bine yakın beyaz yakalı çalışana istihdam sağlaması beklenen Uluslararası İstanbul Finans Merkezi’nin komşusu olan proje 141 bin metrekare alanda yükseliyor. Projedeki daire büyüklükleri 58 metrekare ile 200 metrekare arasında değişirken fiyatlar 475 bin liradan başlıyor, 1 milyon 585 bin liraya kadar yükseliyor.

36 BİN M2 ŞEHİR PARKI

Sinpaş Finans Şehir tanıtım toplantısında konuşan Sinpaş Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut Sefa Çelik, New York, Londra, Dubai gibi önde gelen küresel finans üslerini örnek göstererek şunları söyledi: “Londra ve New York gibi dünyanın finans şehirlerinde gelişen yaşam konseptleri, o bölgenin çekim merkezi haline geliyor. Finans dünyası ile iç içe olan yaşam alanları da hızla gelişiyor. Bunun en güzel örneklerinden biri New York’un yanı başında yer alan Soho’dur. Şimdi Soho’da herkesin imrendiği mimari ve sıcak yaşam, Sinpaş Finans Şehir ile hayata geçecek. Bizi heyecanlandıran bu projeyi 2 milyar 350 milyon TL’lik bir yatırımla gerçekleştiriyoruz. Dev şehir parkında göletler, oturma terasları ve yeşillikler içinde keyifle vakit geçirme imkânı sunuyoruz.”

Projedeki ulaşım avantajına da dikkat çeken Çelik, “Finans Merkezi ile birlikte yapılacak olan yeni yol bağlantıları ve E5, TEM otoyollarıyla ulaşım çok daha kolay sağlanabilecek. Yeni açılacak ve halihazırda yapımına başlanmış olan Göztepe Ataşehir Metro hattıyla İstanbul’un her noktasına dakikalar içinde ulaşılabilecek” dedi. Bulunduğu bölgenin aksine az katlı yatay mimarisiyle öne çıkan Sinpaş Finans Şehir, tuğla ve doğal taş görünümüne sahip dış cepheleriyle de ayrışıyor. Sinpaş Finans Şehir’in içindeki meydanı, dev şehir parkı, eğitim ve sağlık kompleksleri, çocuk oyun alanları, konseptli iç bahçeleri, kafe ve restoranları, mağazaları, spor kompleksi ve çarşısı ile her türlü ihtiyaca cevap verecek şekilde tasarlandığı belirtiliyor. Proje 36 bin 500 metrekarelik şehir parkı, piknik alanları, göletler ve oturma terasları ile yeşillikler içinde keyifle vakit geçirme imkânı sunuyor. Konut ile şehir hayatını kaynaştırmayı amaçlayan projede özel kaldırım tasarımları, kent mobilyaları, çocuk oyun alanları ve su öğeleri ile ‘şehirli’ konsepti yaşam buluyor.

EV TAKSİTİNE ‘TERZİ MODELİ’

DKY İnşaat İstanbul Kartal’da kentsel dönüşüm kapsamında hayata geçirdiği konut projesi DKY Ada’da yeni bir ödeme planı uyguluyor. Konut alıcısına esnek ödeme planı sunmak için ‘Ekopratik’ modelini geliştirdiklerini belirten DKY Yönetim Kurulu Başkanı Ali Dumankaya, “Fiyat ekonomik, ödeme pratik olsun istedik. İnsanları kalıplara sokmak doğru değil. Herkesin ödeme gücü ve şekli farklı. Biz de bundan yola çıkarak alıcıyı dinliyor ve ona göre plan sunuyoruz. Bunun için bir yazılım da geliştirdik. Son dönemde konut kredisinde red oranı yüzde 40’ı bulduğu için kendi bünyemizde 120 aya kadar da vade yapıyoruz. Bu modele ‘terzi modeli’ de diyebiliriz. Çünkü her ödeme planı alıcıya özel” dedi.

792 KONUT YER ALACAK

600 milyon lira değerinde olan projenin dönüşüm kapsamında olduğunu hatırlatan Dumankaya, “1970’lerde yapılan 24 blok ve 301 konutluk bir site vardı. Yıkımlara Ağustos 2015’de başladık. Şimdi 19 bin metrekare alanda 792 konut inşa ediyoruz. Aile konseptinde proje geliştirdiğimiz için 1+1 daire yok. 2+1 daire fiyatları 395 bin, 3+1 daire fiyatları da 551 bin liradan başlıyor” dedi. Dumankaya projedeki 301 hak sahibine 3+1 daire verdiklerini söyledi.

4 BİN ÖN TALEP ALDI

DKY İş Geliştirme Satış ve Pazarlama Grup Başkanı Tevfik Türel projenin satışa çıkmadan önce yaklaşık 4 bin ön talep aldığını belirtti.

Devam eden projelerinin yatırım değerinin yaklaşık 2.3 milyar lira olduğunu belirten Dumankaya, “2017 yılında başlayan projelerimizin değeri ise 1 milyar 180 milyon TL” dedi.

1 MİLYARLIK PROJEDE REZİDANSLAR SATIŞTA

SUUDİ Arabistan merkezli Al Zamil ile Seha Yapı, Adese ve Fuzul Yapı ortaklığının kurduğu ASAF İş Ortaklığı Başakşehir’de hayata geçirdikleri ‘3. İstanbul Başakşehir’ projesinde ‘Grand Rezidans’ etabının satışlarına başladı. Ortaklar Başakşehir Belediyesi tarafından 115 bin metrekarelik arazi için düzenlenen ihaleyi kazanarak yola çıkmıştı. 1500 konut ve ticari birimden oluşan projeden 1 milyar 42 milyon TL ciro bekleniyor.

2019 TESLİM

Fuzul Grup Yönetim Kurulu Başkanı ve 3. İstanbul Başakşehir Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut Akbal satışa sundukları yeni etapta 140 rezidans bulunduğunu söyledi. Teslimlerin 2019 sonunda yapılacağını belirten Akbal, büyüklükleri 76 ile 252 metrekare arasında değişen dairelerin fiyatlarının da 299 bin liradan başladığını ve 773 bin liraya kadar yükseldiğini ifade etti. 3. havalimanı, şehir hastaneleri ve metro yatırımları ile dikkat çeken Başakşehir bölgesinin yıldızının her geçen gün daha fazla parladığını söyleyen Akbal, 3. İstanbul Başakşehir projesinin de konumu ve avantajlı fiyatlarıyla yatırımcıların ilgisini çektiğini vurguladı.

YABANCIYA SATIŞ ARTTI

Bu seneki ilk 8 aylık konut satışlarında geçen seneye göre yaklaşık 65 binin üzerinde artış olduğunu belirten Akbal, “Keza yabancıya satışta da benzer bir tablo söz konusu. Yabancı yatırımcılara yönelik konut satışında geçtiğimiz yıla göre yaklaşık yüzde 10’luk bir artış var. Bizim projemizde de birinci ve ikinci etap dairelerin yüzde 60’ı satıldı ve satışların yüzde 15’i yabancılara yapıldı” dedi.

YÜZDE 15 İNDİRİM

Seha Yapı Yönetim Kurulu Üyesi ve 3. İstanbul Başakşehir Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Saylık rezidans etabında lansmana özel yüzde 5 ilave indirim fırsatı sunduklarını ifade etti. Proje için hazırlanan ödeme planlarınında yatırımcılar ve ev sahibi olmak isteyenler için oldukça cazip olduğunun altını çizen Saylık, “Peşin ödemede yüzde 15 indirim sunuyoruz. Projemizde banka kredisi kullanan müşterilerimiz için ise peşinat rakamı sadece yüzde 5. Kredi kullanmak istemeyen müşterilerimiz için ise 60 ay sıfır faiz kampanyamız devam ediyor” dedi. 3. İstanbul projesinde satışlara Aralık 2016’da başladıklarını hatırlatan Saylık,” 3. İstanbul Başakşehir’in satışa çıkmış etaplarının, lansmandan bu yana yaklaşık yüzde 20’lik bir prim yaptığını gözlemliyoruz. Metrekaresi ortalama 4 bin 200 liradan satışlara başlamıştık, bugün 5 bin lirayı aştık” dedi.

BAHÇELİ EVDE %20 İNDİRİM

DEKAR Gayrimenkul ve Demiröz İnşaat’ın birlikte inşa ettiği ‘Asmalı Bahçe Şehir’ projesi satışa çıktı. 600 milyon lira yatırımla 91 bin metrekare arsa da hayata geçecek projede 499 adet konut ve 48 adet ticari ünite yer alacak. Projede yer alan 499 konutun 443 adedi bahçeli ev, 56 adedi ise 1 apartman blokunda bulunan apartman daireleri olacak. Asmalı Bahçe Şehir projesinin ilk etap teslimlerin 2018 Temmuz’da, projenin tamamının ise 2020’de teslim edilmesi öngörülüyor. Daire büyüklüklerinin 93 ile 214 metrekare arasında değiştiği projede evlerin 30 ile 300 metrekare arasında değişen büyüklükte bahçesi bulunuyor.

540 BİN LİRADAN BAŞLIYOR

Halkbank, Türkiye İş Bankası ve Yapı Kredi Bankası ile özel kredi anlaşması olan projede peşin ve banka kredili alımlarda lansman dönemine özel yüzde 20 indirim sağlanıyor. Dekar Demiröz Ortaklığı Yönetim Kurulu Başkanı Salih Kuzu, projede indirimle birlikte metrekare satış fiyatının 4 bin 400 liradan başladığını, ortalamanın ise 5 bin 400 lira olduğunu ifade etti. Ulaşılabilir fiyatla bahçeli ev yapma konusunda uzmanlaştıklarını belirten Kuzu, yeni projelerinde 2+1 bahçeli evlerin fiyatının da 540 bin liradan başladığını söyledi. Projede yüzde 5 peşinat avantaj fırsatı da sunulduğunu belirten Kuzu, “Yüzde 5 peşin ödendikten sonra peşinatın kalan yüzde 15’i iki taksit şeklinde teslime kadar ödeniyor. Kredi taksitleri ise teslimden sonra başlıyor” dedi.

10 yıldır bahçeli evler inşa ettiklerini ve Bahçeşehir bölgesindeki Dekar imzalı bahçeli ev sayısının 1000’i aştığını belirten Kuzu, “Dikey yapılaşmaya bulaşmak istemiyoruz. İstanbul’da arsa bulmak zor olduğu için şehrin gelişim çeperlerinde bu tip üretimler oluyor. Bahçeşehir’de bunun için uygun bir adres. Yapımı devam eden Yavuz Sultan Selim Köprüsü bağlantı yollarının Bahçeşehir’in yanından geçmesi ve bu sayede 3. havalimanına en yakın modern yerleşim bölgelerinden biri olması da lokasyonun ciddi avantajları arasında sayılıyor. Ayrıca ihale edilen metro hattı da Bahçeşehir lokasyonunu bahçeli bir ev sahibi olmak isteyenler için cazip kılıyor” dedi.

Alışveriş ihtiyaçlarının giderilmesi amacıyla proje içerisinde 400 metre uzunluğunda 48 adet dükkândan oluşan bir alışveriş caddesi yerini alacak. Projenin içerisinde 4 futbol sahası büyüklüğünde bir açık park alanı da bulunuyor.

2 KAT CİROYLA FİNAL YAPACAK

DAP Holding İstanbul Kartal’da hayata geçirdiği İstMarina projesinde sona yaklaştı. Şirket Emlak Konut GYO’nun Kartal sahildeki 60 dönüm arsası için yapılan ihalede 1 milyar 335 milyon liralık hasılat taahhütü vererek yola çıkmıştı. İçinde konut, otel, okul, hastane, alışveriş merkezi olan projede satışlar 2014 yılında başladı. 1611 konuta yer verilen projede teslimlere ekim sonunda başlayacaklarını belirten Dap Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz, “ Elde edilen gelir taahhütün çok üstüne çıktı. Alışveriş merkezi hariç şimdiden 1.4 milyarı yakaladık. AVM de dahil edilirse 3 milyar ciroya ulaşacağız ve Emlak Konut’a verdiğimiz hasılat taahhütünü 2 kattan fazla artıracağız” dedi.

ÖDEME 1 YIL SONRA

Projedeki konutları 3 yıl önce metrekaresi 5 bin 400 liradan satışa sunduklarını belirten Yılmaz, bugün fiyatların 9 bin liradan başladığını, ortalama metrekare fiyatının da 13 bin lira olduğunu ifade etti. Prim potansiyelinin sürdüğünü belirten Yılmaz, projedeki marinanın da tamamlanması ile metrekare fiyatlarının 20 bin lirayı bulacağını ifade etti. Projedeki okulun eğitime başladığını, hastanenin şubat ayında teslim edileceğini belirten Yılmaz, 160 mağazası bulunacak alışveriş merkezinde yüzde 75 doluluk oranını yakaladıklarını ifade etti. Projede kalan 139 daire için de bir kampanya hazırladıklarını belirten Yılmaz şunları söyledi: “31 Ekim’e kadar devam edecek kampanya kapsamında satış fiyatının yüzde 5’i peşin, yüzde 15’i ise satış tarihinden itibaren 12’inci ayda veya teslim tarihinde ara ödeme şeklinde tahsil ediliyor. Kalan yüzde 80’lik bölüm ise banka kredisi yoluyla ödenirken, proje kira geliri ile kendi kendini 8 yılda amorti ediyor. Banka taksitleri de 15 ay sonra başlıyor. En düşük daire fiyatımız 547 bin lira. 27 bin lira peşin ödenecek, kalan yüzde 15 yani 82 bin 1 yıl sonra ödenecek. Yüzde 80’lik banka kredisi Ocak 2019’da başlayacak. Aylık kredi taksiti 6 bin 700 lira. Bu dairenin bugün kira değeri 2 bin 700 lira. Taksitler 15 ay sonra başlıyor ama evler hemen teslim ediliyor. ”