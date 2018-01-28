Finans merkezi için liberalleşme

Ağbal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hükümet olarak İstanbul'un bir finans merkezi olmasını çok önemsediklerini belirterek, şehirde bir bölgeyi finans merkezi ilan ettiklerini hatırlattı. İstanbul Finans Merkezi projesi bağlamında finansal piyasalar üzerindeki kamusal yüklerin ve maliyetlerin düşürülmesi veya kaldırılması gerektiğini dile getiren Ağbal, işlem maliyetlerinde Türkiye'nin Dubai, Londra, Frankfurt gibi merkezlerle aynı hatta bu merkezlerden daha rekabetçi olması gerektiğini ifade etti. Ağbal, projenin regülasyon ve enstrüman çeşitliliğinin yanı sıra piyasaya giriş-çıkış koşullarının kolaylaştırılması boyutunun da olduğuna işaret ederek, "Sadece vergi değil, birtakım regülasyon maliyetleri veya finansal enstrümanların çeşitliliğine ilişkin sınırlılıklar var, bunların mutlaka ortadan kaldırılması lazım" dedi.

TORBA YASADA

Projenin insan kaynağı boyutunun da olduğunu anlatan Ağbal, şunları kaydetti: "Bir ülkede finansal piyasa gelişecekse mutlaka yetişmiş insan gücüne de ihtiyaç var. Konuyla ilgili kurumlarımızın çalışmaları da var. Bütün bunları Maliye Bakanlığı olarak bir torba yasa içerisinde düzenleme noktasında bir çalışma başlattık. Maliye Bakanlığı olarak koordinasyonu yürütüyoruz. Hazine Müsteşarlığı, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Kalkınma Bakanlığı, Sermaye Piyasası Kurulu, İstanbul Borsası ve diğer ilgili kurumlardan belirtilen başlıklar itibarıyla verilerini aldık. Şu ana kadar iki veya üç defa Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) toplantısı da yaptık. Bize gelen düzenleme önerilerini Ekonomi Koordinasyon Kurulunda da (EKK) paylaştık. Burada şunu söyleyebilirim ki ortaya çıkan öneriler, bizi bu noktada istediğimiz seviyeye getirecek düzeyde değil."