Financial Times’ten 15. İstanbul Bienali’ne büyük övgü

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından Koç Holding sponsorluğunda düzenlenen 15. İstanbul Bienali, dünyanın önde gelen gazetelerinden Financial Times’tan büyük övgü aldı. Sanatçı ikilisi Elmgreen & Dragset küratörlüğünde ‘iyi bir komşu’ temasıyla düzenlenen bienalin siyasi sorunlara insan odaklı bakan yaklaşımının vurgulandığı haberde, serginin sanatın gücüne inancımızı yenilediği belirtiliyor.

İngiltere merkezli Financial Times gazetesinde 5 Ekim Perşembe günü yayımlanan Rachel Spence imzalı haberde, “Açık sözlü, insani ve güncel” olarak nitelendirilen bienalin, dünyada yaşanan siyasi çalkantılara, “hayal gücü ve saygıyla” cevap verdiği ve günümüzün siyasi koşulları düşünüldüğünde komşuluk temasının ne kadar isabetli bir seçim olduğu yorumunda bulunuluyor.

“Siyasi Çalkantıların İnsani Bedeli” başlıklı haberde, özellikle bienalin temasına ve küratörlerin seçimlerine değinilerek şu ifadelere yer veriliyor:

“Kişisel ve siyasi kaygıları ortak bir noktada buluşturan ve duyguları teorinin önünde tutan 15. İstanbul Bienali, ‘iyi bir komşu’ başlığıyla, açık sözlü, insani ve güncel. Milyonlarca insanın hareket halinde olduğu, geri kalanların ise bu insanlara hoş geldin diyebilir miyiz ve nasıl deriz sorusunu sorduğu bir zamanda komşulukla ilgili bir temadan daha uygunu kolay kolay bulunamazdı.”

Yazıda Elmgreen & Dragset’in bir sanatçı ikilisi olduğunu hatırlatılarak, son zamanlarda “en iyi sergileri sanatçıların” yaptığına dair görüşlerin arttığı ifade ediliyor. “Profesyonel küratörler tedirgin olmalılar” diye başlayan yazı, “Berlin kökenli ikili Michael Elmgreen ve Ingar Dragset’in küratörlüğünü yaptığı bu yılki İstanbul Bienali, son zamanlardaki birçok serginin şüphelenmemize yol açtığı şeyi ortaya koyuyor: bu günlerde en iyi küratörler sanatçılar arasından çıkıyor” sözleriyle devam ediyor.

Küratörler Elmgreen & Dragset’in, sanatın diyalogu ve anlayışı artırabileceğine olan inançla 15. İstanbul Bienali küratörlüğünü kabul ettiğine dair görüşlerine de yer veren Spence, bienalin bu hedefi başarıyla gerçekleştirdiğini söyleyerek, “Az bulunan, ahenkli ve son derece düşünceli Bienal, siyasi çalkantılara, mal olduğu insanlığın altını hayal gücü ve saygıyla çizerek tepki gösteriyor” ifadelerini kullanıyor.

Haberde 15. İstanbul Bienalde sergilenen pek çok esere de atıfta bulunuluyor. Spence, sırasıyla Xiao Yu, Adel Abdessemed, Latifa Echakhch, Lydia Ourahmane, Volkan Aslan, Kaari Upson, Mahmoud Obaidi, Pedro Gómez-Egaña, Jonah Freeman ve Justin Lowe, Dayanita Singh, Alejandro Almanza Pereda, Erkan Özgen, Fred Wilson, Monica Bonvicini ve Mahmoud Khaled’in bienaldeki eserlerini ayrıntılı olarak değerlendiriyor.

Financial Times haberinin orijinaline şu linkten ulaşabilirsiniz: https://www.ft.com/content/75ffed2e-a373-11e7-8d56-98a09be71849



15. İstanbul Bienali 12 Kasım’a kadar açık

Bu yıl 30. yaşını kutlayan 15.İstanbul Bienali’nde 32 ülkeden 56 sanatçının farklı coğrafya ve zaman dilimlerinden hikâyeler anlattığı 150 eseri sergileniyor.

Bienal 12 Kasım tarihine kadar Galata Özel Rum İlköğretim Okulu, İstanbul Modern, Pera Müzesi, ARK Kültür, Yoğunluk Sanatçı Atölyesi ile Küçük Mustafa Paşa Hamamı olmak üzere birbirine yürüme mesafesinde altı komşu mekânda ücretsiz olarak gezilebilir.

Ayrıntılı bilgi için: 15b.iksv.org

İstanbul Bienali’ni sosyal medyada takip etmek için:

facebook.com/istanbulbienali

twitter.com/istanbulbienali

instagram.com/istanbulbienali

#istanbulbienali

#iyibirkomşu