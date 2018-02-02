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    Filmlerde oynarım hayaliyle İstanbul'a gelmişti. Acı son...

    Hürriyet Haber
    02.02.2018 - 07:18 | Son Güncelleme:

    İstanbul Başakşehir'de önceki gün çalıştıkları fırında yedikleri tavuktan zehirlenerek ölen 4 işçiden geriye hikayeleri kaldı.

    Sabah Gazetesi'nden Barış Sözal'ın haberine göre, ölen ağabey Adem Porsuk'un (24) mankenlik ajansına yazıldığı, filmlerde oynarım hayaliyle İstanbul'a geldiği ve adresinin belli olması için fırında çalıştığı ortaya çıktı. Ağabey, kendisi gibi zehirlenerek ölen kardeşi Oktay Porsuk'la (17) birlikte 20 gün önce ekmek parası kazanmak için Bitlis'ten İstanbul'a gelmişti. Porsuk kardeşler, Suriyeli Agıl Reşit ve soyadı belirsiz Pakistanlı Hikmet adlı işçilerin cenazelerine otopsi yapıldı. Porsuk kardeşlerin cenazeleri, toprağa verilmek üzere Bitlis'e gönderildi.

    Etiketler: Adem Porsuk , tavuk , zehirlenme , mankenlik , mankenlik ajansı , Oktay Porsuk , Bitlis , son dakika
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