Filmin konusu belli oldu

BİR süredir aynı filmde rol alacakları haberleriyle gündemde olan Kerem Bürsin ile Burak Özçivit’in sinema projesinin detayları netleşiyor. İsmi “Can Feda” olarak açıklanan film, TAFF ve BRK’S şirketlerinin yapımcılığında çekilecek. Senaryosunu Zafer Külünk’ün yazdığı, yönetmenliğini ise M. Çağatay Tosun’un üstlendiği yapım, bir milli mücadele hikayesini beyazperdeye taşıyacak.

Kerem Bürsin ile Burak Özçivit de filmde vatan için mücadele eden iki askeri canlandıracak. 23 Şubat’ta vizyona girmesi planlanan “Can Feda” için hazırlanan kısa tanıtım filmi bu hafta sonu sinema salonlarında yayınlanmaya başlayacak.