Filmekimi için geri sayım başladı!

Vodafone, bireylerin dijitalleşmesi hedefiyle hayata geçirdiği Vodafone Red markası altında abonelerinin uçtan uca iletişim ihtiyaçlarını karşılarken, onlara seyahatten ulaşıma, eğlenceden yeme içmeye kadar pek çok alanda ayrıcalıklar sunmaya devam ediyor. 2011 yılından bu yana “İKSV Resmi İletişim Sponsoru” olan Vodafone Red, İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen ve sinemaseverlere yılın en iyi ve en güncel filmlerini izleme imkânı sunan Filmekimi’ne bu yıl ilk kez sponsor oluyor. Vodafone Red desteğiyle 29 Eylül - 8 Ekim tarihlerinde İstanbul’da düzenlenecek olan Filmekimi, 6-8 Ekim’de Edirne, 13-15 Ekim’de Eskişehir, 13-17 Ekim’de Ankara, 20-22 Ekim’de Diyarbakır, 20-24 Ekim’de İzmir ve 27-29 Ekim’de Bodrum’da olmak üzere 7 farklı şehirde gerçekleştirilecek.

Vodafone Red’liler, bu yıl 16’ncısı düzenlenecek Filmekimi’nde Vodafone’un “1 Bilet Alana 1 Bilet Hediye” kampanyasının ayrıcalıklarını da yaşayacak. Buna göre, Vodafone Red’liler herhangi bir seansa bir bilet aldıklarında aynı seans için ikinci bileti hediye olarak alacaklar. Böylece, Filmekimi keyfini sevdikleriyle paylaşma imkânı bulacaklar. Vodafone, 47 il ve 125 sinemada geçerli olan Türkiye’nin bu en büyük sinema kampanyasıyla sadece son 1 yılda Red’li abonelerine 4,5 milyon TL’lik fayda sağladı.

Engin Aksoy: “Sinema ve ekran sanatlarını kolay ulaşılabilir hale getiriyoruz”

Vodafone olarak hayata geçirdikleri sosyal yatırımlar içinde kültür-sanat yatırımlarının önemli payı olduğunu belirten Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, şunları söyledi:

“Vodafone Red olarak, Türkiye'nin kültür ve sanat gündeminde çok önemli bir rol üstlenen İKSV’nin 2011'ten bu yana resmi iletişim sponsorluğunu üstleniyoruz. Bu yıl sponsorluğumuzu bir adım ileriye taşıyarak Filmekimi’nin de ana sponsorluğunu sahipleniyoruz. Vodafone Red’lilere, usta yönetmenlerin ödüllü filmlerini ya da vizyona girmemiş filmleri herkesten önce ve ayrıcalıklı fiyatlarla izleme imkânı sunacağız. Sinema ve ekran sanatları alanında daha önce Netflix ve Fi sponsorluklarımızla Red’li abonelere ayrıcalıklar yaşatmıştık. Son olarak, ‘Vodafone Pass’ paketleriyle internetinden yemeyen YouTube, İzlesene, Instagram, Facebook ve Twitter gibi en popüler uygulamaları bir arada sunarak abonelerimize tutkularını sınırsız yaşamalarına destek oluyoruz. Tüm bunlarla birlikte, Vodafone Red denince akıllarda ‘sinema ve ekran sanatları, modern kültür ve sanat’ kavramlarını güçlü dijital işbirlikleriyle kolay ulaşılabilir hale getiren marka algısının oluşmasını hedefliyoruz.”

İKSV Genel Müdürü Görgün Taner ise şöyle konuştu:

“İstanbul Kültür Sanat Vakfı, Filmekimi’ni bu yıl 16. kez düzenliyor. Bizlere hem sonbaharı hem de yeni sezonu müjdeleyen Filmekimi’nde, yıl boyunca önemli festivallerde gösterilmiş, çoğu ödül kazanmış, kimisi usta yönetmenlerin, kimisi genç yeteneklerin 50’nin üzerinde filmini sinemaseverlerle buluşturuyoruz. Son 7 yıldır Türkiye’nin farklı kentlerinde de Filmekimi’nden birer seçki sunuyoruz. Filmekimi’ni Vodafone Red’in desteğiyle gerçekleştirmekten büyük mutluluk duyuyoruz.”

Beklenti %100 doluluk

Vodafone’un 2012 yılında 11. Filmekimi ile başlayan sponsorluğu sayesinde Filmekimi her yıl güçlenerek büyüyor. Buna göre, 2012’de 39 film ile 47 bin sinemasevere ve %98 doluluk oranına ulaşan Filmekimi, 2016’da 51 film ile yaklaşık 90 bin sinemasevere ve %95 doluluk oranına ulaştı. Filmekimi’nin bu yıl da 100 bin sinemasevere ulaşması bekleniyor.

16. Filmekimi’nde, Cannes’da Altın Palmiye kazanan The Square, Venedik’te Altın Aslan kazanan The Shape of Water, Stephen Frears’den Victoria&Abdul, Darren Aronofsky’den mother!, Yorgos Lanthimos’tan Cannes ödüllü The Killing of A Sacred Deer, Michael Haneke’den Happy End, Good Time, Cannes’da En İyi Senaryo ödülü kazanan You Were Never Really Here, Fatih Akın’dan Almanya’nın Oscar adayı In the Fade gibi merakla beklenen filmleri izlemek mümkün olacak.