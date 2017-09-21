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    Hürriyet >Kitap Sanat>Filmekimi biletleri tükenmeden...

    Filmekimi biletleri tükenmeden...

    Hürriyet Haber
    21.09.2017 - 14:24 | Son Güncelleme: 21.09.2017 - 14:24

    İKSV tarafından Vodafone Red sponsorluğunda düzenlenen ve yılın çok konuşulan filmlerinin gösterileceği Filmekimi’nin biletleri yarın satışa çıkıyor. İ

    İKSV tarafından Vodafone Red sponsorluğunda düzenlenen ve yılın çok konuşulan filmlerinin gösterileceği Filmekimi’nin biletleri yarın satışa çıkıyor. İstanbul ayağı 29 Eylül - 8 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek Filmekimi’nin biletleri yarın saat 10.30 itibarıyla Beyoğlu Atlas, Kadıköy Rexx Sineması gişelerinden ve Biletix üzerinden temin edilebilir. Aralarında ‘The Artist’le tanınan Michel Hazanavicius’un Jean-Luc Godard’ın gençliğini anlattığı ‘Le Redoutable’, Michael Haneke’nin son filmi ‘Happy End’, Colin Farrell ve Nicole Kidman’lı bir Sofia Coppola filmi ‘The Beguiled’, Venedik’te Altın Aslan kazanan Guillermo del Toro’nun ‘The Shape of Water’ının da olduğu 51 film gösterilecek. Filmekimi, bu yıl İstanbul’un ardından Edirne, Eskişehir, Ankara, Diyarbakır, İzmir ve ilk kez Bodrum’a da uğrayacak.

     Filmekimi biletleri tükenmeden...
    Jean-Luc Godard'ın gençliğinin anlatıldığı 'Le Redoutable'
    Filmekimi'nde

    Etiketler: kitap sanat , Filmekimi , iksv , Jean-Luc Godard
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