 Filmden aldığı parayı bağışladı

25 yaşındaki şarkıcı ve oyuncu son olarak rol aldığı Woody Allen'ın A Rainy Day In New York filminden aldığı ücretin yarısını Time's Up fonuna bağışladığı öğrenildi.

Gomez; yapımcı Harvey Weinstein'la ilgili taciz skandalının patlamasının ardından, geçmişte ismi çocuk tacizi iddialarına karışan Woody Allen'ın filminde rol aldığı için eleştirilere maruz kalmıştı.