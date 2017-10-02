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Filmde adaleti arıyoruz

"Dört Köşe” adlı komedi filmi 6 Ekim’de vizyona giriyor. Filmin senaristi ve yönetmeni Ömer Faruk Yardımcı, ilk uzun metrajlı projesi için oldukça heyecanlı. Adaletsizlik üzerine bir komedi hikayesi yarattığını söyleyen Yardımcı ile detayları konuştuk..

Cansu TOPÇU
02.10.2017 - 17:14

Yeni filminiz hayırlı olsun. “Dört Köşe”nin ortaya çıkış hikayesi nedir?

- 2009 yılında çektiğim bir kısa filmimden yola çıktım. Daha sonra onu geliştirmeyi amaçladım.  Aslında ilk tohumlar öyle atıldı diyebilirim. Benim adaletsizlikle alakalı, adalet temalı konulara çok meyilim var. Senaryolarım genelde onun üzerine. “Arapsaçı” adlı yeni bir sinema filmi daha çektim. Onda da bu konudan yola çıktım. “Dört Köşe”de toplumda bakıldığında birbirinden farklı gözükecek 4 kişi bir araya gelip adaleti arıyor. Tabii komedi soslu ama temelinde bu yatıyor.

Hikaye yaşanmış mı yoksa olmasını istediğiniz olayları mı senaryo haline getirdiniz?

- Aslında tamamen olmasını istediğim, gözlemlediğim şeyler. Üniversitelerde mesela kampüslerde çok farklı düşüncede insanlar vardır ve ayrı ayrı masalarda otururlar. Bir araya gelmezler. Dışarıda da böyle. İnsanların çıkarları, istedikleri şey veya haksızlıkları aynı. Bir araya gelinebilse herkes birlik olup hakkını savunabilir güzel bir şekilde. Ben de bu düşünceden yola çıktım. Vurgulamak istediğim konunun çok göze batmasını istemediğim için bunu komediye uyarladım.

Oyuncuları neye göre seçtiniz?

- Kimi istediysem çok şükür kabul etti. Mesela Timsah Hamza karakterini Mehmet Özgür’ün oynadığını hayal ettim, kabul etti ve çalıştık. Daha önce Kanal D’ye iki tane televizyon filmi çektiğim için birçok oyuncuyla daha öncesinde çalışmıştık. Bu yüzden de filmdeki karakterlere uygun kişileri belirlemek benim için çok zor olmadı. İsimleri kafamda netleştirdim ve onlara gittim.

Filmde adaleti arıyoruz


İKİNCİ FİLM YOLDA

Bu sizin ilk uzun metrajlı filminiz mi?

- Evet, sinemadaki ilk uzun metrajlı filmim.

Bundan önce “Çetin Ceviz” ve “Çetin Ceviz 2” adlı filmleri televizyona yapmıştım. Sinemada ise ilk olacak. Hatta ikinci filmi de çektim.

Hızlı bir giriş yaptınız o zaman sinemaya...

- Ön hazırlığı çok uzun olan ama dışarıdan bakıldığında çok hızlı giriş olarak gözüken bir durum.

İlk film heyecanı var mı?

- Çok heyecanlıyım, çünkü benim gözbebeğim. İlk defa beyazperdede yer almak, galasının olması çok heyecan verici.

Komik bir anınız var mı?

- Olmaz mı! Ayhan Taş’ın kafasına kürekle vurulma sahnesi vardı.

Uzun bir sahneydi. Ayhan Taş rol gereği silahla gelip 4 kişiyi tehdit ediyor, o sırada arkasından biri kürekle kafasına vuruyor. Sonrasında sahne akıyor. Ayhan abiyi alıp ormana doğru bir köşeye taşıyorlar.

Adam uzak kaldığı için çekimi kestiğimizi duymuyor ve o şekilde bekliyor. “Bana kimse bakmayacak mı” diye bağırmasıyla farkına vardık. Adamı unuttuk orada!

Diğer komedi filmlerinden farkı ne sizce “Dört Köşe”nin?

- Biz bu filmde animasyonlar denedik. İki dakikalık green box’la çekilmiş ve tamamıyla oyuncuların gerçek olup, bütün atmosferin çizimle yapıldığı bir jenerik tasarladık mesela.

Hollywood’da eğitim almış kişilerle timsah canlandırması yaptık. Bazı sahneler özel efektlerle yapıldı.

Yani sinematografik yanı da olan bir film. Sadece komedi olarak bakmamak lazım.

Filmde adaleti arıyoruz
Burak Satıbol filmde Derman Dertbende adlı karakteri canlandırıyor.


YAKINDA DİZİ DE ÇEKECEĞİM

Bir sonraki filminiz ne zaman vizyona girecek? Bitti mi çekimleri?

- Evet, çekimleri bitti. O da komedi projesi. Biraz Yeşilçam tarzında bir hikaye. O filmde Hakan Meriçliler, Açelya Topaloğlu, Şinasi Yurtsever, Ayhan Taş, Burak Satıbol gibi başarılı oyuncularla çalıştık. Büyük ihtimalle kasım ve şubat arasında bir tarihte vizyona girecek.

Dizi hedefiniz var mı?

- Bir dizi hakkı aldım yeni. En yakın zamanda yapacağım. Ama sinemadan uzak kalmaya niyetim yok. Yeni film hazırlıklarına başladım bile!

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Etiketler: Ayhan taş , yeşilçam , çetin ceviz
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