Film yapma vaadiyle Milano'ya getirdikleri İngiliz modeli kaçırdılar

Kadını kaçıranlar, yakınlarından 300 bin dolar fidye isteyerek aksi halde kadını internette "açık artırmayla satma" tehdidinde bulundu.

İtalyan polisi tarafından bu sabah yapılan açıklamaya göre, 11 Temmuz'da çekim bahanesiyle Milano'ya gelmesi sağlanan İngiliz model buluşma yerine gittiğinde bayıltılarak kaçırıldı.

Elleri, ayakları ve ağzı bağlı halde bir arabanın bagajına koyulan kadın, 2,5 saatlik bir yolculuğun ardından önce boş bir iş yerine, ardından da tenha bir mekana götürdü.

Burada bir hafta boyunca kelepçeli halde tutulan kadının bu şekilde çekilen fotoğrafları gizli içeriğe sahip porno sitelerine yüklendi. Kendilerini "Black Death" (kara ölüm) grubu olarak tanıtan çete üyeleri, modellik yapan kadının menajeriyle bağlantı kurararak 300 bin dolar fidye istedi ve aksi halde kadını internette "açık artırmaya çıkaracakları" tehdidinde bulundu.

'YENİ KÖLECİLİK SİSTEMİ'

Polisin açıklamasına göre bir haftanın sonunda çete üyelerinden biri, çocuk sahibi olduğunu öğrenince bunun çetenin kurallarına aykırı olduğu gerekçesiyle kadını serbest bıraktı.

Çetenin kadını fidye almak amacıyla mı kaçırdığı, yoksa internet üzerinden faaliyet gösteren bir "seks amaçlı kölecilik sistemine" mi dahil olduğu araştırılıyor.

Haberi bugün baş sayfasından veren Corriere della Sera gazetesi bu olayın, "deep web" (derin internet ağı) olarak anılan, herkes tarafından ulaşılamayan ve yasa dışı aktiviteler için kullanılan internet siteleri üzerinden yürütülen "yeni kölecilik" sisteminin parçası olabileceğini yazdı.

Kaçırılma olayıyla ilgili olarak İngiltere'de yaşayan 30 yaşındaki Herba Lukasz Pawel adlı bir Polonyalı gözaltına alındı.

İtalyan ve İngiliz güvenlik güçlerinin işbirliği içinde yürütülen soruşturma devam ediyor.