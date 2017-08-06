MENÜ
Gündem Haberleri

GÜNDEM

    Hürriyet>Gündem>Film izler gibi izlediler

    Film izler gibi izlediler

    DHA
    06 Ağustos 2017 - 09:12Son Güncelleme : 06 Ağustos 2017 - 09:12

    ADANA'da eşi tarafından terk edilince otoban köprüsüne çıkıp intihar etmek isteyen 34 yaşındaki Mehmet Y.'yi kafeteryada oturanlar çay içerek izledi.

    Olay, merkez Seyhan İlçesi'ndeki Dilberler Sekisi Mevkii'ndeki otoban köprüsünde meydana geldi. Mehmet Y., eşi M.A.Y. tarafından terk edildi. Tüm çabalarına rağmen eşiyle barışamayan Mehmet Y. aldığı alkolün etkisiyle otoban köprüsüne çıktı. Elindeki jileyle kendine zarar veren bu kişiyi görenler polise haber verdi. Gelen polisler Mehmet Y.'yi uzun süre ikna etmeye çalıştı.

    Film izler gibi izlediler

    FİLM İZLER GİBİ İZLEDİLER

    Bu esnada Seyhan Nehri kıyısında bulunan bir kafeteryada oturanlar çay içerek intihar girişiminde bulunan Mehmet Yılmaz'yi izledi. Gülerek olayı izleyenlerden bazıları içtikleri çayları içki kadehleri gibi havaya kaldırdı. Vücudu kanlar içinde kalan adam, bir süre sonra ikna edilerek demir korkuluklarından indirildi. Mehmet Y., ambulansla Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Etiketler: ADANA , intihar girişimi , seyhana nehri
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri