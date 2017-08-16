Film gibi olay!... Aldırmadan alışverişe devam etti

Kağıthane Gürsel Mahallesi Nurtaç Caddesi üzerindeki ünlü bir market zincirinin şubesinde evvelsi gün saat 09.30 sıralarında yaşanan soygunun güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Motosikletle marketin önüne gelen silahlı, kasklı ve ellerinde eldiven bulunan 2 soyguncudan biri markete girerek kasiyere silah doğrulttu. Çalışanları silah zoruyla etkisiz hale getirerek ofise kilitleyen gaspçılar ardından kasadaki yaklaşık 8 bin lirayı çalarak geldikleri motosikletle kayıplara karıştı. Film sahnelerini aratmayan o görüntüler ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

MÜŞTERİLERİN UMURUNDA BİLE OLMADI

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, kasiyere kasada beklediği esnada silahlı soyguncu içeriye giriyor. Soyguncunun silah doğrultması üzerine kasiyer, ellerini havaya kaldırarak depoya doğru yürümeye başlıyor. O esnada müşteriler hiçbir şey olmamış gibi alışveriş yapmaya devam ediyor. Kasiyeri ofise kilitleyen soyguncu ardından kasadan paraları alarak kayıplara karışıyor. Diğer soyguncu ise motosikletin üzerinde gaspçının gelmesini bekliyor.