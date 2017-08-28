Filiz Aker'in cezaevindeki ağabeyi konuştu... Şok iddialar

CEZAEVİNDEKİ AĞABEYDEN ÇARPICI İDDİALAR

22 yıldır Silivri Açık Cezaevi'nde hapis yatan ve geçen hafta izinli olarak çıktığı cezaevinde kardeşi Filiz Aker ile iki gün geçiren Sümer Bayer, Vatan Şaşmaz cinayetiyle ilgili çarpıcı iddialarda bulundu.



'BENİ YEMEĞE ÇIKARDI, MORALİ İYİYDİ'



'Kardeşimin parasını yediler, dolandırdılar' iddiasında bulunan Sümer Bayer, "1.5 aydır otelde kalıyordu. Cezaevindenj çıkınca iki gün birlikte zaman geçirdik. Beni Boğaz'da yemeğe götürdü, morali iyiydi. Cuma günü İzmir'e ailemin yanına geldim. Olay günü de saat 16:17'de beni aradı. 'Ben bugün Hollanda'ya gideceğim. Yarın seni ararım' dedi.



'RUH HASTASI VE TAKINTILI AŞIK OLARAK GÖSTERİYORLAR'



Sonrasında ağabeyim aradı ve 'Filiz, Vatan Şaşmaz'ı öldürmüş' dedi. Ablamı ruh hastası ve takıntılı bir aşık gibi gösteriyorlar. Özellikle de özyeğeni Dora Ercan. Kardeşim aklı başında ve psikolojik sorunları olmayan biridir. Olayın nedeni Filiz'in parasını alamamasıdır'



'130 BİN DOLAR ALDI, ÖDEMEDİ'



Habertürk'ün haberine göre; Kardeşiyle Vatan Şaşmaz'ın 11 yıl öncesinde tanıştıklarını söyleyen Bayer şöyle devam etti: "Vatan Şaşmaz ilk eşiyle ABD'de Filiz'e misafir oldu. Ev almak için 130 bin dolar aldı, ödemedi. Sonrasında da Sevilaty Öztürk ve Vatan Şaşmaz onu bir banka müdürüyle tanıştırdı. FOREX'e para yatırıyor, onun adına işlem yapıyorlar. 2.5 milyon dolar parası gitti. Etilerdeki bir ev ve villasını, Miami'daki evini sattı. Vatan'dan parasını istiyordu.

ŞOK İDDİA: VATAN, 21 AĞUSTOS'TA OTELE GİTTİ

Vatan Şaşmaz, 21 Ağustos'ta yine otele gitmiş. Kayıtlarda vardır, Filiz bana bunu anlattı. Bu görüşmede Vatan, '130 bin doları hemen veremem. Ödeyebileceğim kadarını haftaya getireceğim' demiş. Olay günü de parayı getirecek diye beklemiş onu. Aralarında ne tartışma çıktı da kardeşim böyle bir şey yaptı bilmiyorum. Psikolojik rahatsızlığı olan birine devlet silah ruhsatı verir mi? Olayın arkasındaki gerçek kardeşimin dolandırılmış olmasıdır'



DİĞER AĞABEY: ANNEMİZİ ÖLDÜRDÜ, BİLGİM YOK

Filiz Aker'in diğer ağabeyi Süleyman Aker ise katıldığı bir televizyon programında annesini 30 yıl önce ağabeyinin öldürdüğünü söyledi. Süleyman Aker, kardeşi Filiz Aker'in borsada para batırma iddiları ile ilgili bir bilgisinin olmadığını söyledi.