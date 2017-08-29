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    Filiz Aker'in cenaze töreni 2 gün sonra...

    Aziz ÖZEN/ İSTANBUL
    29.08.2017 - 18:17 | Son Güncelleme: 29.08.2017 - 18:50

    Vatan Şaşmaz'ı öldürüp intihar eden eski manken Filiz Aker'in cenaze töreni perşembe günü yapılacak.

    Aker'in cenazesi olayın ardından Adli Tıp Kurumu’nda yapılan otopsi sonrası Kartal, Soğanlık’taki Mezarlıklar Müdürlüğü gasılhanesine kaldırılmıştı.

    Cezaevindeki ağabeyinin cenaze törenine katılabilmesi için girişimlerde bulunulurken Filiz Aker’in geçen yıl ABD’den geldiğinde Tuzla’daki aile kabristanında kendi mezar taşını yaptırıp yerine koydurduğu ortaya çıkmıştı.

    Mezarlıklar müdürlüğü yetkilileri ile görüşen yakınları Aker’in Perşembe günü toprağa verileceğini iletti.

    Aker’in cenazesi gasılhanede bekletiliyor. 

    Etiketler: İstanbul , Filiz Aker , cenaze
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