Filiz Aker’in ağabeyi Sümer Bayer: Vatan Şaşmaz'ı 21 Ağustos’ta öldürecekti

Habertürk'ten Şefik Dinç, Mustafa Şekeroğlu ve Uzay Kesmen'in haberine göre, Beşiktaş’ta kaldığı otelde Vatan Şaşmaz’ı öldürdükten sonra intihar eden Filiz Aker’in ağabeyi Sümer Bayer, olaydan iki gün önce kardeşiyle aynı odada iki gün geçirdi. Cezaevinden izinli çıkan ağabey Filiz Aker’in morgdaki cesedini görmek için dün Soğanlık Mezarlıklar Müdürlüğü morguna gitti.

Filiz Aker’i son bir kez daha gören ağabey, kardeşinin psikolojik rahatsızlığının olmadığını belirtirken, son sohbetlerini şöyle anlattı: “Saplantılı aşk olayı değil. Vatan Şaşmaz masum değil. Filiz o gün bana Şaşmaz’ın 21 Ağustos’ta otele geldiğini anlattı. Filiz ‘Sen, Sevilay Öztürk ve banka müdürü bana kumpas kurup paramı batırdınız. Sana verdiğim 130 bin doları istiyorum’ demiş. Vatan da 20 Eylül’de bir kısmını ödeyeceğini söylemiş. Filiz o görüşme sırasında silahının çantasında olduğunu, bir an için çıkarıp onu vurmak istediğini anlattı. Ama benim cezaevinden izine geleceğimi bildiği için vazgeçtiğini söyledi. Filiz cezaevinde yatmayı göze alamadığı için intihar etti.”

Filiz Aker’in 2.5 milyon dolar parasını kaybetmesinden sorumlu tuttuğu kişilerden birinin Sevilay Öztürk olduğunu belirten ağabey Sümer Bayer, “Sevilay Öztürk çıkıp gerçekleri anlatsın. Etiler’de daire, Tuzla’da villa ve ABD’deki 3 evini satmıştı. Sevilay’ı manevi evladı olarak görüyordu. ABD’de okuttu. Ama bu kumpasın içinde onun da olduğunu düşünüyordu” dedi.

İKİ ELİNDE DE BARUT İZİ ÇIKTI

Polis tarafından yapılan inceleme sonucu Aker’in silahı iki eliyle tutarak Şaşmaz’a ateş ettiği belirtildi. Aker'in sağ elinde takılı bulunan eldivende de barut atığı ortaya çıktı. Polisin değerlendirmesine göre, Aker önce iki eliyle eldivensiz Şaşmaz’a ateş ederek öldürdü.Cinayetin ardından heyecanlanan Aker’in elleri terledi. Silah elinden kaymasın diye de eldiven takarak intihar etti. İkilinin son 1.5 ayda bir kez telefonla görüştükleri belirtildi.

FİLİZ AKER'İN AİLESİNİN SUÇ SİCİLİ KABARIK

Filiz Aker’in ailesinin sicil kaydı kabarık çıktı. İntihar, cinayet, gasp, kaçırma ve uyuşturucu infazıyla örülü olayların merkezindeki aileden Emrullah Bayer annesini öldürdü, Sadullah Bayer 2002’de örgüt içi infaza kurban gitti. Filiz Aker’in ağabeyi Sümer Bayer’in adı ise, sanatçı Rüçhan Çamay ile dansöz Leyla Sayar’ın kaçırılması, ardından da cinayete karıştı.

Bayer ailesi aslen Yozgat Boğazlıyanlı. 3’ü kız 9 kardeşler. Emrullah, Süleyman, Cemil, Sümer, Zekiye Eda, Filiz, Sabahattin, Sadullah ve Gülsen...

4 KARDEŞ 3 YIL ARAYLA ÖLDÜ

Bayer ailesinin en dikkat çeken ismi ise Filiz Aker’in 15 yıl önce cinayete kurban giden ağabeyi Sadullah Bayer... Ümraniye’de 2002 Ağustos ayında, 300 metrekarelik dişi hintkeneviri tarlasında bulunan cesedin, tarla bekçisi Sadullah Bayer’e ait olduğu belirlendi. O dönem, çete içi infaza kurban gittiği anlaşılan Bayer’in ölümü ile ilgili soruşturmada, çete lideri olduğu belirlenen Kazım Uysal yakalandı. Uysal’ın, Bayer’i 50 kök hintkeneviri çaldığı için öldürdüğü belirlendi.

Bayer ailesiyle ilgili en dikkat çeken detaylardan birisi de 4 kardeşin 2-3 yıl aralıklarla hayatını kaybetmesi. Annesini öldürdüğü ileri sürülen Emrullah Bayer 1991 yılında 40 yaşında, Cemil Bayer 1993, Sabahattin Bayer 1995’de kalp yetmezliğinden hayatlarını kaybettiler. İkisi de 39 yaşındaydı. Sadullah Bayer ise 2002 yılında cinayete kurban gitti. Cemil Bayer’in de 1986-1987 yılları arasında Papandreu’ya suikast girişiminde adı geçen isimler arasında bulunduğu öğrenildi.

‘ANNEMİZİ ÖLDÜRDÜ’

Bir televizyon programına katılan Filiz Aker’in ağabeyi Süleyman Bayer, “Annemizi abim öldürdü. 30 seneyi geçti. Ben de 11 yıl gasptan cezaevinde yattım” dedi. Süleyman Bayer, annesini öldürdüğünü öne sürdüğü abisi ile ilgili isim vermese de o kişinin 1991 yılında henüz 40 yaşında ölen diğer ağabey Emrullah Bayer olduğu öğrenildi.

Cinayet suçundan cezaevinde olan ağabey Sümer Bayer’in adı 1980 yılında sanatçı Rüçhan Çamay ile dansöz-oyuncu Leyla Sayar’ın kaçırılması olayına karışmıştı. Daha sonra tahliye olan fakat tekrar cinayet işleyen Bayer, infazı yandığı için 22 yıldır cezaevinde yatıyor. Sümer 6 ay sonra cezasını tamamlayıp cezaevinden çıkacak.