Filiz Aker, Vatan'dan çocuk yapmak istemiş

Olayın şokunu yaşayan yeğen Bayer İsmail Bayrak'a konuştu:

"O güçlü bir kadındı bir şeyleri hazmedemedi. Vatan'la ilişkisi vardı tabii, büyük aşk yaşadılar. Emel Sayın'ın yeğeniyle birlikteyken çok güzel bir ilişkisi vardı. Ya canını yaktı onun duygusal anlamda bilmiyorum. Son dönemde halamı hep arar sorardı. Gerçek ismi Fatoş Bayer'di. Bekliyordum böyle birşey yapacağını ama bu şekilde beklemiyordum. Silahlı ruhsatlıydı. Halam planlı bir kadındı her şeyin organizasyonunu önceden yapardı. Halam zaten Vatan'dan çocuk yapmak istiyordu ama hamile kalamamıştı. Doktoru hamile kalamayacağını söylemiş. Güzel bir ilişki yaşadılar, halam bunu hazmedemedi. Çok politik bir kadındır kimseyle arasını bozmaz. Geldi bence 'Aaaa hadi canım benim görüşürüz' dedi Vatan arkasını döndü o da arkasından sıktı. Demiştir 'Sen beni sırtından vurdun ben de seni sırtından vuracağım' Aile içinde otorite ondaydı patron oydu."

CENAZE PERŞEMBE GÜNÜ

Yeğeni Dilek Bayer halası Filiz Aker'in cenazesini dün Adli Tıp'tan alarak Tuzla Soğanlık Gasilhanesi'ne getirdi. Halasını öperek vedalaştığını belirten Dilek Bayer cenazenin perşembe günü toprağa verileceğeni sözlerine ekledi.