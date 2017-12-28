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    Filistinlilere Kudüs varoşunu önerdiler

    Hürriyet Haber
    28.12.2017 - 00:41 | Son Güncelleme:

    KUDÜS’ün statüsüyle ilgili tartışmalar sürerken Hamas lideri İsmail Haniye, ABD’nin Filistin Yönetimi’ne Doğu Kudüs’ün yerine Kudüs’ün dışındaki Ebu Dis mahallesini önerdiklerini söyledi.

    Salı günü Gazze Şeridi’nde Filistinli aşiret liderlerine hitap eden Haniye, ‘sözde yüzyılın anlaşması’yla Filistinlilerin davasının yok edilmek istendiğini belirtti. Haniye Kudüs’ten uzak olan Ebu Dis bölgesinin köprüyle El Aksa Camisi’ne bağlanmasının da önerildiğini iddia etti.

    Bazı bölge ülkelerinin Filistin toprağı olan ancak İsrail’in işgali altında bulunan Batı Şeria’nın üçe bölmek istediğini savunan İsmail Haniye, yerel, bölgesel ve uluslararası oyuncuları ABD’nin henüz açıklanmamış Ortadoğu planı konusunda uyardı.

    Etiketler: gazetehaberleri
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