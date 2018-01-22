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    Filistinliler ABD Başkan Yardımcısını protesto etti

    AA
    22.01.2018 - 07:13 | Son Güncelleme:

    Batı Şeria'nın güneyinde bulunan Beytullahim'deki Mehd (Doğuş) Kilisesi avlusunda toplanan onlarca Filistinli, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in bölgeye gerçekleştirdiği ziyareti protesto etti.

    Filistinliler, ABD bayrağını yaktı ve Pence'in ziyaretini kınayan dövizler taşıdı.

    Gösteriye katılan aktivistlerden Mazin el-İzze, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu gösteriyle Pence'e, Filistin meselesini tasfiye etmeyi hedefleyen projelerin başarılı olamayacağı mesajını verdiklerini söyledi.

    İzze, "Bugün birliğimiz daha sağlam ve Filistin meselesini tasfiye etmeye yönelik projelere direnme gücümüz daha fazla." dedi.  Ortadoğu turuna önceki gün Mısır'dan başlayan Pence, Ürdün'ün ardından İsrail'e geçmişti. Pence'in 2 gün sürecek İsrail ziyareti kapsamında Knesset'te konuşma yapması ve Başbakan Binyamin Netanyahu ile görüşmesi bekleniyor.

    Pence ziyaret öncesinde yaptığı konuşmada, Kudüs'ün İsrail'in başkenti olarak kalması gerektiğini söylemişti. Filistin yönetimi, Pence'in ziyaretini, ABD Başkanı Donald Trump'ın 6 Aralık 2017'de Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararı almasına tepki olarak boykot etme kararı almıştı.

    Etiketler: son dakika , haberler
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