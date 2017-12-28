Filistinli Fevzi Cuneydi ailesine kavuştu

Gözaltına alındığından İsrail askerleri tarafından dayak yediğini söyleyen Cuneydi, 3 haftadır kırık omuzla cezaevinde yatıyordu. Vücudunun çeşitli yerlerinde ezilmelerin ve omuzunda kırık olduğu yaklaşık 20 gün önce Uluslararası Çocukları Koruma Örgütünün Filistin şubesi tarafından açıklanmıştı.

"AYAKLARIYLA ÜZERİME BASTILAR"

Cuneydi serbest kalmasının ardından yaptığı açıklamada, gözaltı sırasında İsrail askerlerinden şiddet gördüğünü, kötü muameleye maruz kaldığını belirtti.

El-Halil kentine bağlı Vadi et-Tuffah Caddesi'nde göz yaşartıcı gaz ve arbededen kaçarak bir yakınının evine giderken gözaltına alındığını anlatan Cuneydi, "Askerler beni alır almaz yere fırlatıp dövmeye başladılar. Vücudumun her yerine vurdular. Başıma vurdular, ayaklarıyla üzerime bastılar. Çok korktum. Neler olduğunu anlamadım. Beni bağlayıp nerede olduğunu bilmediğim bir cezaevine götürdüler. Vücudumda kanamalar vardı ve her yerim ağrıyordu." dedi.

KIRIK OMUZLA AİLESİNE KAVUŞTU

Uluslararası Çocukları Koruma Örgütünün Filistin şubesi dün Cuneydi’nin 7 Aralık'ta gözaltına alınmasının ardından yapılan sağlık muayenesinin sonuçlarını duyurmuştu.

Örgütten yapılan açıklamada, İsrail askerlerinin gözaltı esnasında Cuneydi’yi dövdüğü belirtilmiş, bunun neticesinde Cuneydi'nin vücudunda darp izleri ve sağ omuzunda kırık oluştuğu kaydedilmişti.

ASKERİ MAHKEMEYE ÇIKARILACAK

İşgal altındaki Batı Şeria’nın Ramallah kentinin batısındaki Ofer Askeri Mahkemesi'nde dün görülen duruşmada, Cuneydi’nin 10 bin şekel (11 bin lira) kefaletle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmasına karar verilmişti.

Cuneydi, 14 Ocak 2017’de yeniden askeri mahkemeye çıkarılacak.

TÜRK HALKINA TEŞEKKÜR

Cezaevinde de gözleri kapalı şekilde darp edildiğini, soruşturma sırasında üzerine soğuk sular döküldüğünü kaydeden Cuneydi, kendisine destek veren herkese, Türk halkına ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

Filistinli Cuneydi, 7 Aralık'ta işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan El-Halil şehrinde "gözleri bağlanarak" çok sayıda asker tarafından gözaltına alınmış, bu görüntü sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı.