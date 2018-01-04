Filistin’den Trump’a yanıt: Kudüs satılık değildir

Filistin resmi haber ajansı WAFA’nın haberine göre, Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ın Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne yaptığı yazılı açıklamada, “Kudüs ve mukaddesatı satılık değildir, değeri altın ve gümüşle ölçülemez” ifadesini kullandı. Öte yandan Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Merkez Yürütme Kurulu Üyesi Hanan Aşravi de Trump’ın tehditlerine tepki göstererek “ABD’nin şantajlarına teslim olmayacaklarını” ifade etti.

FİLİSTİNLİLERE ÇATMIŞTI

Trump, Twitter’dan yaptığı paylaşımda Filistin yönetimine her yıl milyonlarca dolar yardım yaptıklarını ve saygı görmediklerini iddia ederek “Artık barışı konuşmak istemeyen Filistinlilere niye yardımı sürdürelim ki” diye yazmıştı. Geçen ay Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıyan Trump’ın İsrail yanlısı bir barış planı hazırladığı ve bunu Filistinlilere empoze etmek istediği öne sürülüyor.