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Filistin’de ‘Zorlu’ elektrik

Hürriyet Haber
09.02.2018 - 23:48 | Son Güncelleme:

TÜRKİYE’den Zorlu Enerji ile Filistin’in ana elektrik dağıtıcısı olan JDECO (Jeruselam District Electricity Company), bölgeye elektrik sağlamak için ilk etapta 30 MW olmak üzere toplamda 100 MW kurulu güce erişecek güneş enerjisi projelerinin yapılmasını öngören “Ortak Girişim Anlaşması”na imza attı. Zorlu Enerji ile Filistin’in elektriğinin yüzde 25’ini sağlayan elektrik dağıtım şirketi olan JDECO’nun hissedar olduğu Sharekat Kahrabaa Mohavazat AL-Quds AL-Urdineyyah (Sharekat) arasında “Ortak Girişim Anlaşması” imzalandı.

Bölgenin elektrik ihtiyacını karşılamak için ilk etapta 30 MW olmak üzere toplamda 100 MW kurulu güce erişecek güneş enerjisi projelerinin yapılmasını öngören anlaşmanın imza töreni 8 Şubat Perşembe günü Zorlu Enerji ile JDECO temsilcilerinin ve uluslararası finansal kurumların katılımıyla gerçekleşti. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Zorlu, “Zorlu Grubu olarak enerji alanında 25 yıla dayanan bilgi birikimi ve deneyimimizi yenilenebilir enerji projeleriyle yurtdışına taşımaya devam ediyoruz.

Bu vizyon doğrultusunda geçen yıl bölgenin enerji ihtiyacını güneş santralleriyle karşılamak üzere JDECO ile imzaladığımız iyi niyet anlaşmasını daha somut adımlar atmak üzere ‘Ortak Girişim Anlaşması’ ile devam ettirmekten mutluluk duyuyoruz. Bölgede şu anda 18 MW’lık bir güneş santrali bulunuyor. JDECO ile işbirliğimiz sayesinde bunu 100 MW’a çıkarmayı hedefliyoruz” dedi.

Etiketler: gazetehaberleri , türkiye , filistin
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