Filistin’de tarihi uzlaşma

FİLİSTİN Başbakanı Rami el Hamdallah, dün yetkileri almak üzere Gazze’ye gitti. Gazze’nin kuzeyindeki Beyt Hanun Sınır Kapısı’nda düzenlediği basın toplantısında Hamdallah, “Devlet kurmaya giden tek yok birlikten geçer. Gazze’ye geliş amacımız uzlaşmayı derinleştirmek ve ayrılığı bitirmek” dedi. Hamas’ın Gazze’deki İdari Komite’yi feshetme kararının, üzerine inşa edecekleri önemli bir adım olduğunu dile getiren Hamdallah, hükümetin Gazze’deki önceliğinin halkın sıkıntılarını azaltmak olduğunu vurguladı. Hükümetin sahada değişiklik yapmak için adımlar atarak bir dizi uygulamalarda bulunacağını kaydeden Hamdallah, “Gazze’deki durum dayanılmaz. Bölünmüşlüğün devam etmesi de tahammül edilemez. Herkes sorumluluklarını yerine getirmeli” ifadelerini kullandı. Hamdallah daha sonra Hamas liderlerinden İsmail Haniye ile bir araya geldi. Bakanlar Kurulu’nun da bugün Gazze’de toplanması bekleniyor.

KAN DAVASI BİTECEK

Uzlaşmaya varılmasında Hamas’ın geçmişte düşman olarak gördüğü ve El Fetih’ten ihraç edilen Filistinli siyasetçi Muhammed Dahlan kritik rol oynadı. Körfez ve Mısır’la yakın ilişkileri olan Dahlan, 2007’de Fetih ile Hamas arasında çıkan ve Batı Şeria ile Gazze’nin ayrılmasına yol açan silahlı çatışmalarda ölenler için kan parası toplanmasını organize etti. Ölenlerin ailelerine Mısır-Birleşik Arap Emirlikleri ortaklığındaki bir vakıf tarafından ölen kişi başına 50 bin dolar (yaklaşık 180 bin TL) ödenecek. 20 aile de kan davası gütmekten vazgeçecek.