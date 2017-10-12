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    Filistin’de birlik İsrail’i kızdırdı

    Hürriyet Haber
    12.10.2017 - 23:41 | Son Güncelleme:

    Filistin’de Batı Şeria ve Gazze bölgeleri arasındaki yönetimsel bölünmüşlük dün Mısır’ın başkenti Kahire’de imzalanan anlaşmayla sona erdi.

    Anlaşmayı Gazze’de yönetimi elinde bulunduran Hamas adına Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih el Aruri, El Fetih adına ise Azam el Ahmed imzaladı. Buna göre 1 Aralık itibarıyla Filistin Başbakanı Rami el-Hamdallah ve kabinesi, Batı Şeria’da olduğu gibi Gazze’de de tam yetkili olacak. Hamas’ın Gazze Sorumlusu Yahya es-Sinvar, Abbas’ı arayarak tebrik etti. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres de Abbas’a tebriklerini sundu. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise kınadığı anlaşma için “barışa çok daha zor ulaşılmasını sağlayacak” ifadesini kullandı. Netanyahu, “Kitle katilleriyle varılan uzlaşma, çözümün değil, sorunun bir parçasıdır” dedi.

    Etiketler: gazetehaberleri
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