Filistin Kurtuluş Örgütü'nden 'Trump' çağrısı

FKÖ'ye bağlı Mülteci İşleri Dairesi Genel Müdürü Ahmed Hanun, AA muhabirine, UNRWA'ya yapılan yardımların, topraklarından göç ettirilen mültecilerin yurtlarına dönüş hakkını içeren "uluslararası bir yükümlülük" olduğunu söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın bu açıklamasının milyonlarca mülteciye şantaj niteliğinde ahlak dışı bir adım olduğuna ve bölgede kaos yaratacağına dikkati çeken Hanun, yardımların durmasının mültecilerin sırtına yeni bir yük anlamına geldiğini ifade etti.

Hanun, BM Genel Sekreteri Guterres'e, ABD'nin UNRWA'ya yardımları kesme tehdidini hayata geçirmesi durumunda oluşacak "mali yükün" sorumluluğunun üstlenilmesi çağrısında bulundu.

Bu tehdidin, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun UNRWA'nın feshedilmesi ve dönüş hakkına son verilmesi talebinin bir sonucu olduğunu belirten Hanun, FKÖ'nün bu konuda bir danışma toplantısı yapmak üzere UNRWA ile temas kurduğunu bildirdi.