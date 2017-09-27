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    Filistin INTERPOL'e üye oldu

    Hürriyet Haber
    27.09.2017 - 11:54 | Son Güncelleme: 27.09.2017 - 11:55

    Pekin'de gerçekleşen INTERPOL Genel Kurulu'nda Filistin'in üyeliği kabul edildi. Filistin'in INTERPOL'e üyeliğinin onaylanmasıyla birlikte, Filistin Yönetimi, Filistinli suçluların yanı sıra özellikle İsrailli birçok asker ve siyasinin yakalanmasını talep edebilecek.

    Uluslararası Polis Teşkilatı'na (INTERPOL) Filistin'in üyeliği kabul edildi.

    Filistin, 26-29 Eylül'de Çin'in başkenti Pekin'de toplanacak olan, merkezi Fransa’nın Lyon kentinde bulunan, INTERPOL Genel Kurulu'nda örgüte üye olmayı hedefliyordu.

    İsrail basını, Tel Aviv yönetimin INTERPOL'e üye ülkeler nezdindeki diplomatik faaliyetlerini son günlerde yoğunlaştırarak, Filistin Devleti'nin üyelik talebinin onaylanmasını engellemeye çalıştığını yazmıştı.

    Filistin Yönetimi, 2015 Temmuz'unda Başbakan Rami el-Hamdallah'ın imzasıyla INTERPOL'e üyelik için resmi başvuruda bulunmuştu.

    Filistin'in INTERPOL'e üyeliğinin onaylanmasıyla birlikte, Filistin Yönetimi, Filistinli suçluların yanı sıra özellikle İsrailli birçok asker ve siyasinin yakalanmasını talep edebilecek.

    Filistin'in 2012'de BM'de Gözlemci Devlet Statüsü kazanmasıyla beraber, uluslararası birçok kuruluşa üye olma imkanı yakaladı.

    Etiketler: Filistin , INTERPOL , Çin
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