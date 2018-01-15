Ara
MENÜ
Dünya Haberleri
DÜNYA
    Haberler >Dünya>Filipinlerin en hareketli yanardağı aktifleşti

    Filipinlerin en hareketli yanardağı aktifleşti

    DHA
    15.01.2018 - 10:14 | Son Güncelleme:

    Filipinlerin en hareketli yanardağı, yeniden aktifleşerek lav püskürtmeye başladı.

    Filipinler Volkanoloji ve Sismoloji Enstitüsü, Albay bölgesinde bulunan Mayon yanardağının lav püskürtmeye başlamasıyla, birkaç hafta içinde yanardağda "tehlikeli bir patlama" olabileceği uyarısı yaptı.

    Enstitünün yöneticisi Renato Solidum, yanardağda meydana gelen buhar patlamalarının Cumartesi gününden bu yana sürdüğünü ve patlamalar nedeniyle çevre köylerin külle kaplandığını söyledi.

    Filipinlerin en hareketli yanardağı aktifleşti

    Solidum ayrıca, yanardağın kraterinde katılaşmış lav bulunma olasılığının olduğunu ve yakın bir zamanda yanardağın patlayabileceğine dikkat çekti.

    Filipinlerin en hareketli yanardağı aktifleşti

    Ülkenin acil durum mücadele kuruluşunun yetkilileri de, yanardağın Cumartesi günü kül püskürtmeye başlamasından bu yana yaklaşık bin ailenin Mayon’dan güvenli bölgelere tahliye edildiğini açıkladılar.

     

    SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

    Etiketler: yanardağlar , Doğa
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri