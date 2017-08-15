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    Filipinler'de çatışma: 25 ölü

    AA
    15 Ağustos 2017 - 11:04Son Güncelleme : 15 Ağustos 2017 - 11:04

    Filipinler'de yaklaşık 3 aydır sıkıyönetimin uygulandığı Mindanao Adası'ndaki Maguindanao kentinde, Moro İslami Kurtuluş Cephesi (MİKC) ile Bangsamoro İslami Özgürlük Savaşçıları (BİÖS) ve Cemaatül Mücahidin vel Ensar grupları arasında bir hafta süren çatışmada en az 25 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.

    Filipinler Haber Ajansı'nın (PNA) haberine göre, ordu sözcülerinden Albay Gerry Besana, çatışmanın BİÖS ve Cemaatül Mücahidin vel Ensar'ın militanlarının, Filipinler hükümeti ile barış anlaşması imzalayan MİKC'in bölgesi olarak tanımlanan Tee Köyü'ne geçen hafta girmesi ve buradan ayrılmayı reddetmesi sonucu çıktığını kaydetti.

    Maguindanao'da bir hafta süren çatışmada, BİÖS ile Cemaatül Mücahidin vel Ensar örgütlerinin 20 militanının öldüğünü belirten Besena, MİKC'e bağlı Bangsamoro İslami Silahlı Kuvvetlerinden (BIAF) de 5 kişinin yaşamını yitirdiğini, 10 yaralıdan üçünün durumunun ciddiyetini koruduğunu ve bölgedeki askeri hastanede tedavilerinin devam ettiğini belirtti.

    BIAF Sözcüsü Von El-Hak, yerel radyo kanalına yaptığı açıklamada, militanların etkinliği kırılana veya MİKC'in kontrolündeki alanlardan çekilmeleri sağlanana kadar mücadeleyi sürdüreceklerine dikkati çekti.

    MİKC'in resmi sitesi Luwaran'da yayınlanan açıklamasında da bu mücadelenin, sivil toplulukları terör, tehlike, korku ve yaşam alanlarının yok edilmesi ihtimalinden kurtarmak için yapıldığını vurgulayan Hak, "Teröristler insanoğlunun düşmanıdır." ifadesini kullandı.
    Filipinler ordusu, 23 Mayıs'ta Mindanao'nun Marawi kentinde, Washington yönetiminin başına 5 milyon dolar ödül koyduğu İsnilon Hapilon'a operasyon düzenlemiş, çıkan çatışmalarda DEAŞ ile bağlantılı Maute örgütü militanları Marawi'yi kuşatmıştı. Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, 23 Mayıs'ta Marawi'de "kalkışma olduğu" gerekçesiyle anayasanın kendisine verdiği yetkiye dayanarak eyalette sıkıyönetim ilan etmişti. Marawi'deki çatışmalar ve operasyonlarda 658 kişinin hayatını kaybettiği belirtiliyor.

    Filipinler'de yaklaşık 40 yıl süren, 120 bin kişinin ölümüne neden olan ayrılıkçı hareketin ardından taraflar arasında 27 Mart 2014'te Müslümanların çoğunlukta olduğu Mindanao'ya özerklik veren Bangsamoro Barış Anlaşması imzalanmıştı. Anlaşmanın imzalanmasıyla bölgeye kalıcı barış getirmesi öngörülen Bangsamoro Temel Yasasının nihai taslağı geçen yıl eylülde Filipinler Kongresi’ne sunulmuştu.
    Kuruculuğunu Umbra Kato'nun yaptığı BİÖS, 2008 yılında Mindanao'da saldırılar düzenlemeye başladı. Bangsamoro Barış Anlaşması'na karşı çıkan BİÖS, Filipinler hükümeti ile barış anlaşması imzalayan Moro İslami Kurtuluş Cephesi'nden (MİKC) ayrı hareket ediyor ve barış sürecini baltalamayı amaçlıyor.

    Etiketler: Filipinler , çatışma , Marawi
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