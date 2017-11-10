Filipinler lideri: 16 yaşındayken birini bıçaklayarak öldürdüm

Vietnam'ın Da Nang kentindeki APEC zirvesi için bu kentte bulunan Duterte, burada yaşayan Filipinliler'e yaptığı açıklamada "Gençken hapse girer çıkardım. Orada burada kavgalarım oldu. Daha 16 yaşındayken birini bıçaklayarak öldürdüm. Gerçek bir insanı, bir kavgada, bıçaklayarak. Daha 16 yaşındaydım. Başkan olduğumdan beri ne kadar çok?" dedi.

​'SİZİN ÖNÜNÜZDE BM RAPORTÖRÜNÜ TOKATLAYACAĞIM'

72 yaşındaki Duterte ayrıca Filipinler'in 'uyuşturucu savaş'ını eleştiren Birleşmiş Milletler'in (BM) yargısız infazlar konusundaki özel raportörü Agnes Callamard'ı 'gördüğü yerde tokatlamakla' tehdit etti.

Duterte "Bu raportör… Sizin önünüzde onu tokatlayacağım. Neden? Çünkü beni aşağılıyorsun" ifadelerini kullandı.

BM raportörünü Orta Doğu'daki şiddet olayları ve bombardımalarda ölenler konusunda açıklama yapmamakla eleştiren Duterte " Bu zamana kadar ne yapıyordun? Neden uyuşturucular ile bu kadar ilgilisin? diye konuştu.