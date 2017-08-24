Fikret Orman'ın Ukraynalı mankenle tatil fotoğrafları nasıl ortaya çıktı?

Orman, geçtiğimiz hafta genç mankenle Bodrum'dan açılıp Yunanistan'a gitti. Korint Kanalı'ndan geçerken kız arkadaşıyla selfie çekti. Fotoğraflar dün ortaya çıktı, sosyal medyada da çok konuşuldu.

Fotoğrafların nasıl ortaya çıktığını Hürriyet Kelebek yazarı Cengiz Semercioğlu bugün köşesinde yazdı. ''WhatsApp grubunu değiştir Başkan!'' diye yazan Semercioğlu'nun yazısındaki bölüm şöyle:

''Beşiktaş Başkanı Fikret Orman’ın Ukraynalı manken Ulviyya Alex’le Yunanistan’ın Korint Boğazı’nı geçerken çekilmiş fotoğrafları ortaya çıktı.

Nasıl çıktığını Başkan bile bilmiyordur, benden öğrensin...

Fikret Orman, Ulviyya ile birlikte çektikleri selfie’yi bazı erkek arkadaşlarıyla paylaşıyor.

Belki de bir WhatsApp grubu bu, oraya atıyor.

O fotoğraf bizim Birsen Altuntaş’a bir şekilde ulaşıyor.

Birsen hem Fikret Orman’ın hem Ulviyya’nın sosyal medya hesaplarına bakıyor, ikisinin de Korint Boğazı’ndan ayrı ayrı paylaştıkları fotoğraflar var.

Bingo!

Demek ki birlikte tatildeler diyerek haberi yapıyor.

İstihbarat ve gazetecilikte, “Kadını takip et, olayı çöz” anlayışı vardır. Şimdi buna, “Erkeğin WhatsApp grubuna yakın ol, aşkı çöz” de eklenecek. Ya da Başkan bugünden tezi yok WhatsApp grubunu değiştirecek.''