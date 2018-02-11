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    Fikirlerin yolumuzu aydınlatıyor

    Selahattin SÖNMEZ/ANKARA
    11.02.2018 - 00:22 | Son Güncelleme:

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Parti Meclisi ve Yüksek Divan Kurulu üyeleri ile birlikte dün Anıtkabir’i ziyaret etti. Kılıçdaroğlu başkanlığındaki heyet, Atatürk’ün mozolesine çelenk bırakarak saygı duruşunda bulundu. Kılıçdaroğlu, Anıtkabir Özel Defteri’ne özetle şu mesajı yazdı:

    “Partimizin ilk kurultayı kabul ettiğimiz Sivas Kongresi’nden günümüze fikirlerin yolumuzu aydınlatıyor, demokrasi mücadelemize güç ve cesaret veriyor. Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte iki büyük eserinden biri olarak nitelendirdiğin Cumhuriyet Halk Partisi’nin 36. Olağan Kurultayı’nda delegelerimizin özgür iradesi ile seçilmiş yeni yönetim kadroları olarak bizler hatıralar önünde saygı ile eğiliyoruz.” Kılıçdaroğlu ve PM üyeleri, 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü’nün mezarını da ziyaret ederek çelenk bırakıp saygı duruşunda bulundu. PM’ye seçilen kadın üyeler Aslanlı Yol’dan yürürken Kılıçdaroğlu’nun arkasında kol kola girdi. Vatandaşlar Kılıçdaroğlu’na yoğun ilgi gösterdi.

    Etiketler: Kemal Kılıçdaroğlu , CHP , gazetehaberleri , son dakika
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