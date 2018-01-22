Fikirler, TEDx ile Üsküdar'da buluşuyor!

Üsküdar Üniversitesi, dünyanın en önemli fikir ve tartışma platformlarından biri olan TEDx’e Şubat ayında ev sahipliği yapacak. Üsküdar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan, Prof. Dr. Sevil Atasoy ve Prof. Dr. Sinan Canan’ın da aralarında bulunduğu akademisyenler, “Değişen İnsan, Değişen Bilim” başlığında gerçekleştirilecek programda kendi alanlarında en çok ilgi çeken konularda konuşacak.



Üsküdar Üniversitesi Altunizade Kampüsü Nermin Tarhan Konferans Salonu’nda 16 Şubat 2018 Cuma günü gerçekleştirilecek TEDx, kamuoyunun çok yakından tanıdığı akademisyenleri bir araya getirecek.

NPİSTANBUL Beyin Hastanesi Nöroloji Uzmanı Doç. Dr. Barış Metin ve TEDx Uskudar University Koordinatörlüğü’nde gerçekleştirilecek “Değişen İnsan Değişen Bilim” başlıklı buluşmada Üsküdar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan “Nörobilim Işığında Bilgi Çağından Bilgelik Çağına” başlıklı bir konuşma yapacak.

Üsküdar Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sevil Atasoy “Masumiyeti Kanıtlanıncaya Kadar Suçlu”, Üsküdar Üniversitesi Nörobilim Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Oğuz Tanrıdağ “Alzheimer Hastalığında Erken Tanı ve Yaşam Tarzı Önerileri” başlığı altında konuşacağı programda Üsküdar Üniversitesi Rektör Danışmanı Cemalnur Sargut da “Rumi İle Dünyaya Bakış” konulu konuşmasıyla katılacak.

Uzmanlarından “Bağımlı Beyin” ve” Görünmeyen Beyin”



Üsküdar Üniversitesi ÜSBAUMER Müdürü Prof. Dr. Nesrin Dilbaz “Bağımlı Beyin” ve Üsküdar Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tayfun Uzbay’ın “Görünmeyen Beyin” başlıklı konuşma yapacağı programda Üsküdar Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mithat Baydur “Soğuk Savaş Sonrası Dünya ve Türkiye” konusunda görüşlerini paylaşacak.

Üsküdar Üniversitesi PARGE Araştırma Koordinatörü Prof. Dr. Kemal Arıkan’ın “İtaatin De Bir Sınırı Vardır!”, NPİSTANBUL Beyin Hastanesi Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Sultan Tarlacı’nın ise “Aşık Beyin” başlıklı konuşmalarıyla katılacağı program, Üsküdar Üniversitesi Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sinan Canan’ın “Din – Bilim İlişkisi” başlıklı konuşmasıyla devam edecek.

Üsküdar Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Türker Tekin Ergüzel’in“Yapay Zekâ ve Sağlık Bilişimi Uygulamaları” konusundaki görüşlerini paylaşacağı TEDx – Üsküdar buluşması, Ventures & Mentors Leauge Kurucusu-CEO Ufuk Batum’un “Girişimcilik ve İnovasyon” başlıklı konuşması ile tamamlanacak.