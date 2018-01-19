Fiilen başlamış durumda

Canikli’nin A Haber’deki açıklamaları özetle şöyle:

ÖRGÜT GÜÇLENDİRİLİYOR

“Şu anda Suriye’nin kuzeyinden Türkiye’ye, ülkemize yönelik terör tehdidi gerçek bir tehdittir. Özellikle son 6 ayda örgüte çok önemli destek verildiğini biliyoruz, terör örgütü de her geçen gün Türkiye’ye yönelik tehdit seviyesini yükseltti. Dolayısıyla gecikmeden yapılması gerekiyor. Örgüt söylediğim ilişkiler nedeniyle güçlendiriliyor. Şu anda Suriye topraklarında çok farklı yapıların, devletlerin hâkimiyeti var.

BURADAN DÖNÜŞ YOK

Suriye’de çok kaygan bir zemin var. Farklı grupların, güçlerin alan hâkimiyeti oluşturduklarını görüyoruz. Bunları yok sayarak bir operasyon yapmanız mümkün değil. Yapılabilir ama maliyeti çok yüksek olur. Bizim bu nihai hedefimizi engellemek için, ortadan kaldırmak için, zayıflatmak için atılacak herhangi bir adım bizi bu hedefimizden kesinlikle vazgeçirmeyecektir. Buradan dönüş yok.

RUSYA GEREĞİNİ YAPIYOR

(Moskova ile temas devam edecek mi?) Elbette devam edecek. Arazide olan bütün ülkelerle devam edecek. (Afrin’de Rus askeri varlığının kademeli olarak çekildiği iddiası) Rusya bu konuda daha önce en üst seviyeden resmi açıklamalar yaptı. Orada artık bir varlık bulundurmayacaklarını, çekeceklerini söylediler. (Çekilme başladı mı?) Rusya’nın kendi açıklaması, kendi politikalarının bir gereği. Rusya bunun gereğini yapıyor elbette.

ŞAM YÖNETİMİYLE TEMAS

(Suriyeli yetkililerin, ‘Türk uçaklarının, Afrin’de bir operasyona katılması halinde düşürüleceği’ açıklaması) Rejimin kendi başına bu tür söylemleri hayata geçirme kapasitesi son derece sınırlı ama realiteye baktığınızda arazide olan ülkeler var. İşte rejime destek veren ülkeler de dahil olmak üzere. Dolayısıyla bu hamleyi sadece rejimin bir düşüncesi, planı olarak görmemek gerekiyor.

(Şam yönetimi ile bir temas oldu mu?) Esad yönetimine karşı politikamız bellidir. O politikanın gereğini, söylemlerimizin fiili olarak da gereğini yapıyoruz. Onun dışında herhangi bir adımımız söz konusu değil.