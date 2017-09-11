Ara
MENÜ
Gündem Haberleri

GÜNDEM

    Hürriyet >Gündem>Figen Yüksekdağ için 10 yıl hapis istemi

    Figen Yüksekdağ için 10 yıl hapis istemi

    İbrahim MAŞE/MERSİN, (DHA)
    11.09.2017 - 11:43 | Son Güncelleme: 11.09.2017 - 11:43

    MERSİN’de, 2016’da HDP Eş Genel Başkanıyken katıldığı il kongresi ve Nevruz kutlamasında yaptığı konuşmalar nedeniyle hakkında ’Terör örgütü propagandası yapmak, Türkiye Cumhuriyeti devleti ve hükümetini alenen aşağılamak’ suçlamasıyla yargılanan Figen Yüksekdağ için mütalaa veren savcı 10 yıl hapsini istedi.

    Mersin 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde 8 yıl ağır hapis cezası istemiyle yargılanan ve başka bir suçtan Kandıra F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda tutuklu bulunan Figen Yüksekdağ, mazeret bildirerek duruşmaya katılmadı. Yüksekdağ’ın avukatları Ali Bozan ve Özgür Çağlar, Ankara 16’ncı Ağır Ceza Mahkemesi’nde de yargılanan Yüksekdağ’ın duruşma tutanağının çözüldükten sonra birleştirmeye yönelik olarak dosyanın getirilmesini istedi.

    Mahkeme heyeti ’sanığın aynı olması dışında irtibat bulunmadığı’ gerekçesiyle dava dosyalarının birleştirme talebini reddetti. Daha önceki duruşmada mütalaasını veren mahkeme savcısı ise, bu duruşmada da mütalaasını tekrarlayarak, Yüksekdağ’ın ’terör örgütü propagandası yapmak’ suçundan 8 yıl, ’Türkiye Cumhuriyeti devleti ve hükümetini alenen aşağılamak’ suçundan ise 2 yıl kadar olmak üzere 10 yıl hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etti.

    Mahkeme heyeti, Yüksekdağ’ın mütalaaya savunma yapması için duruşmayı erteledi.

    Etiketler: Figen Yüksekdağ , HDP , Mahkeme
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri