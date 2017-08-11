FIFA Mobile oynayanlara Windows şoku

EA Sports, bu sene Windows Phone'lar için FIFA Mobile desteğini sona erdireceğini açıkladı. "Mobil oyuncular için yepyeni bir futbol deneyimi" diye açıklanan FIFA Mobile, iOS, Android ve Windows Phone'larda geçtiğimiz Ekim ayında yayınlanmıştı veşu anda firma web sitesinde üç platform için de bulunuyor.

FIFA Mobile, Windows Store'da da hala bulunuyor ve görünürde kaldırılacağına dair bir ipucu yok. Ama Facebook'taki bir gönderide EA, üç aydan kısa sürede oyunun Windows Phone'lardaki desteğinin tamamen sona ereceğini söyledi. Açıklamaya göre, 7 Kasım'da oyunun tüm çevrim içi işlevleri de kapatılacak.

Oyun hizmetlerini sona erdirme kararının hiçbir zaman kolay olmadığını belirten firma, şu ana kadar oyunu oynayan ve seven herkese teşekkür etti.

chip.com.tr'nin haberine göre oyunun Windows Phone'lardaki hayranlarının bu haberle hayal kırıklığına uğrayacağı açık. Ama aslında bu o kadar büyük bir sürpriz de değil. Microsoft'un akıllı cep telefonu piyasasındaki inanılmaz düşük payı (IDC'ye göre son çeyrekte sadece %0.1) uygulama geliştiricilerinin bu platformda destek sürdürmesi için pek motive edici değil.