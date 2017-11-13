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    FIFA 19 hiç çıkmayacak mı? Oyun severleri şaşırtacak gelişme

    Hürriyet Haber
    13.11.2017 - 06:50 | Son Güncelleme:

    EA Sports, FIFA serisinde büyük bir değişiklik yapmayı planlıyor. Bu değişim, FIFA 19'un hiç olmayacağı anlamına gelebilir.

    EA Sports'un futbol oyunu serisi FIFA'yı yakından takip edenler için her sene Ağustos ve Eylül ayları büyük önem taşıyor. Firma sadece FIFA'yı değil, yenilediği spor oyunlarını bu dönemde piyasaya sürüyor ve birden fazla EA oyunu oynuyorsanız, cüzdanınız bir anda hafifliyor.

    Ancak bu "ritüel" yakında sona erebilir. EA'nın Bloomberg'e konuşan CEO'su Andrew Wilson, firmanın yıllık yayın döngüsünden vazgeçip üyelik modeline geçebileceğinin sinyalini verdi. Bu gerçek olursa EA Sports oyunlarını her sene tekrar satın almak yerine bir üyelik ücreti ödemeniz veya bir "365 gün live hizmeti" satın almanız gerekebilir. Oyunların hizmete dönüşmesi oyun sektöründe giderek daha çok benimsendiği için EA'nın böyle bir plan içerisinde olması çok sürpriz değil. Firma, Star Wars Battlefront'ta bu hizmet modeliyle kayda değer bir başarı yakalamış durumda.

    FIFA 19 hiç çıkmayacak mı Oyun severleri şaşırtacak gelişme

    Wilson herhangi bir tarih ve fiyat bilgisi vermediğinden, yeni fikrin henüz ilk aşamalarında olduğu anlaşılıyor. Yine de EA Sports üyelik sistemiyle yakın bir gelecekte karşılaşmamız muhtemel. Firmanın spor oyunlarını her sene düzenli olarak satın alanlar için bu sistemin daha iyi olabileceğini tahmin edebiliyoruz.

    Wilson, röportajda firmanın özellikle artırılmış gerçeklik teknolojisiyle yakından ilgilendiğini söyledi. Buradan mobil ve konsol oyun deneyimlerinin gelişeceği anlamı çıkarılabilir. Son olarak EA Sports, hayranlarının geliştiricilerle sohbet etmelerini kolaylaştıracak ve böylece geliştiriciler geri bildirim alırken oyunların tutkunları, hangi değişikliklerin yapılabileceğini ve hangilerinin yapılamayacağını öğrenebilecekler.

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    Etiketler: FIFA 19
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