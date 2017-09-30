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Hürriyet >Ekonomi>FIFA 18’e Türkçe spiker gelecek

FIFA 18’e Türkçe spiker gelecek

Hürriyet Haber
30.09.2017 - 21:45 | Son Güncelleme:

FUTBOL taraftarlarının vazgeçilmez oyunu FIFA 18’in D&R’ın İstanbul Etiler lansmanında konuşan Electronic Arts Ürün Sorumlusu Emre Özbilen, “Cristiano Ronaldo’nun FIFA 18 futbol elçisi olması ile birlikte oyun mekaniklerine getirilen birçok yenilik, FIFA 18’in gerçeğe en yakın futbol oyunu olmasını sağladı. Türkiye özelinde ise Türkiye Futbol Federasyonu ile yeniden imzalanan lisans anlaşması sayesinde Türkiye Süper Ligi tüm 18 takımı ile FIFA serisinde olmaya devam edecek. Ek olarak Türk oyuncular için PS4, PC ve Xbox One formatlarında Türkçe metin çevirisi bulunuyor. Türk oyunculara daha gerçekçi bir futbol deneyimi sunmak ve daha fazla lokal içerik ekletmek için çok çaba gösteriyoruz ve bir sonraki hedefimiz FIFA serisine Türkçe spikerin de eklenmesi” dedi.

FUTBOL taraftarlarının vazgeçilmez oyunu FIFA 18’in D&R’ın İstanbul Etiler lansmanında konuşan Electronic Arts Ürün Sorumlusu Emre Özbilen, “Cristiano Ronaldo’nun FIFA 18 futbol elçisi olması ile birlikte oyun mekaniklerine getirilen birçok yenilik, FIFA 18’in gerçeğe en yakın futbol oyunu olmasını sağladı. Türkiye özelinde ise Türkiye Futbol Federasyonu ile yeniden imzalanan lisans anlaşması sayesinde Türkiye Süper Ligi tüm 18 takımı ile FIFA serisinde olmaya devam edecek. Ek olarak Türk oyuncular için PS4, PC ve Xbox One formatlarında Türkçe metin çevirisi bulunuyor. Türk oyunculara daha gerçekçi bir futbol deneyimi sunmak ve daha fazla lokal içerik ekletmek için çok çaba gösteriyoruz ve bir sonraki hedefimiz FIFA serisine Türkçe spikerin de eklenmesi” dedi.

Etiketler: FIFA 18 , Türkçe spiker , gazetehaberleri
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