FIFA 18'de Hikaye Modu olacak!

Geçen sene FIFA 17 çıktığında, en önemli özelliği "The Journey"di. Serinin 24 senelik tarihi boyunca ilk defa EA Sports, bir futbol oyuncusunun hayatını yaşıyormuş gibi oynadığınız hikaye modunu ekledi. Konu, İngiliz Premier Lig'e girmeye çalışan hayali karakter Alex Hunter'a odaklıydı. Hedefiniz de, doğal olarak, ona bu yolculukta yardım etmek. FIFA 17'deki başarısı sayesinde, bu macera FIFA 18'de "The Journey: Hunter Returns" ile devam ediyor.





PlayStation 4, Xbox One ve PC için 29 Eylül'de çıkacak olan serinin en yeni oyununda EA, Alex Hunter hikaye modunu yine sunuyor. Mod, farklı yollara, ünlü kişilerden görünmelere ve oyuncu kişiselleştirmesine sahip olacak. FIFA 18, PlayStation 3, Xbox 360 ve Switch için de geliyor ama "The Journey" onlarda yok. Nintendo'nun yeni konsolu için EA'nın yeni bir özel motor geliştirmesi gerekti ve bunun götürülerinden biri Hunter'ın hikayesini geride bırakmaktı. Bu sinir bozucu olabilir ama en azından EA'nın Switch'e bir şans verdiğini gösteriyor. Özellikle Wii U konusundaki tavrını düşününce.



İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR: BİLGİSAYARINIZ İÇİN 44 DUVAR KAĞIDI