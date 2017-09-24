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    FIFA 18'de Hikaye Modu olacak!

    Hürriyet Haber
    24.09.2017 - 07:29 | Son Güncelleme: 24.09.2017 - 07:29

    FIFA'daki "The Journey" hikaye modu, serinin en son oyunu FIFA 18'de daha da geliştirilerek geri dönüyor!

    Geçen sene FIFA 17 çıktığında, en önemli özelliği "The Journey"di. Serinin 24 senelik tarihi boyunca ilk defa EA Sports, bir futbol oyuncusunun hayatını yaşıyormuş gibi oynadığınız hikaye modunu ekledi. Konu, İngiliz Premier Lig'e girmeye çalışan hayali karakter Alex Hunter'a odaklıydı. Hedefiniz de, doğal olarak, ona bu yolculukta yardım etmek. FIFA 17'deki başarısı sayesinde, bu macera FIFA 18'de "The Journey: Hunter Returns" ile devam ediyor.

    FIFA 18de Hikaye Modu olacak

    PlayStation 4, Xbox One ve PC için 29 Eylül'de çıkacak olan serinin en yeni oyununda EA, Alex Hunter hikaye modunu yine sunuyor. Mod, farklı yollara, ünlü kişilerden görünmelere ve oyuncu kişiselleştirmesine sahip olacak. FIFA 18, PlayStation 3, Xbox 360 ve Switch için de geliyor ama "The Journey" onlarda yok. Nintendo'nun yeni konsolu için EA'nın yeni bir özel motor geliştirmesi gerekti ve bunun götürülerinden biri Hunter'ın hikayesini geride bırakmaktı. Bu sinir bozucu olabilir ama en azından EA'nın Switch'e bir şans verdiğini gösteriyor. Özellikle Wii U konusundaki tavrını düşününce.

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    Etiketler: fifa 18 , oyun , playstation 4
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