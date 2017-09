FIFA 18 satışa çıktı! Peki yeni neler var?

Dünyaca ünlü oyun, Real Players Motion teknolojisi, Dribling Revizyonu, Oyuncu Kişilikleri ve Dramatik Anlar dahil tüm yeni oynanış özellikleriyle birlikte oyuncuları, takımları ve atmosferi gerçek dünyadan sanal dünyaya taşıyor. FIFA 18 ayrıca ikonik futbol efsaneleri FUT ICONS’un tanıtımıyla FIFA Ultimate Takımı tecrübesi de sunuyor. Bunun yanı sıra, Alex Hunter serinin eleştirmenlerce alkışlanan hikaye modu The Journey’nin ikinci bölümünde geri dönüyor.

“FIFA 18'i oynadığınızda, oyun boyunca Frostbite motorunun faydalarını, benzeri görülmemiş bir kontrol sağlamak için oyundaki detay seviyesini ve FUT, Kariyer Modu, The Journey gibi modlardaki tutkuyu anında fark edeceğinizi düşünüyorum” diyor EA Sports Başkan Yardımcısı ve Genel Sekreteri David Rutter. “FIFA 18, 50’den fazla ülkede ve 19 farklı dilde çıkacak. Ekibimizi bu kadar gururlu görmemiştim, taraftarların FIFA 18'den çok fazla keyif alacağını biliyorum.”





Oyuncular, The Journey: Hunter Returns’de Alex Hunter kariyerlerine PS4, Xbox One ve PC’de devam edebilirler. Bu sezon Alex, Atlético Madrid, Paris Saint-Germain FC, FC Bayern Munich ve LA Galaxy dahil birinci sınıf kulüplerde oynama şansıyla dünya çapında yeteneklerini sergiliyor. Hikaye boyunca Alex, Antoine Griezmann, Thierry Henry, Dele Alli, Rio Ferdinand, James Harden ve sürpriz yeni karakterden oluşan starlarla karşılaşıyor. Hunter kendisini uluslararası bir yıldız olarak kanıtlayabilir mi, yoksa kişisel ve mesleki yaşamındaki büyük çalkantılar onu zorlayacak mı?

FIFA 18'in piyasaya sürülmesi, Ultimate Team için FUT ICONS'ların tanıtımı ile önümüzdeki sezonun oldukça önemli olacağını vurguluyor. Oyuncular, PlayStation 4, Xbox One, PC, ve Nintendo Switch’te Ronaldo Nazário, Diego Maradona, Ronaldinho, Pele gibi oyuncuları içeren FUT listesindeki futbol efsaneleriyle sahaya çıkabilir. Her bir FUT ICON’u kariyerlerindeki farklı anları gösteren üç farklı versiyona sahip olacak. Ayrıca, hayranlar topluluk üyeleri, influencerlar ve profesyonel oyuncular tarafından kurulan takımlara karşı FUT’ta ödüller kazanmak için PS4, Xbox One ya da PC’de oynayabilecekleri yeni bir single player modu Squad Battles geliyor.

FIFA 18, EA Vancouver ve EA Romania tarafından geliştirildi ve PlayStation 4, Xbox One, PC, Nintendo Switch, PlayStation 3 ve Xbox 360 sistemleri için dünya çapında satışa sunuldu.