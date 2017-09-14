Ara
MENÜ
Teknoloji Haberleri

TEKNOLOJİ

    Hürriyet >Teknoloji>FIFA 18 demo yayınlandı! İndirin

    FIFA 18 demo yayınlandı! İndirin

    Hürriyet Haber
    14.09.2017 - 10:20 | Son Güncelleme: 14.09.2017 - 10:20

    EA Sports, FIFA 18'in demosunu yayınladı. PlayStation 4, Xbox One ve PC kullanıcıları demoyu indirip oyunu oynayabilir.

    EA Sports, FIFA 18'in demo sürümünü Playstation 4, Xbox One ve PC için resmi olarak yayınladı. Dijital mağazalar üzerinden demoyu indirebilirsiniz.

    Demoda Alex Hunter'ın yeni hikayesi The Journey: Hunter Returns modunun küçük bir kısmı ve Kick Off modu bulunuyor. Kick Off modunda bulunacak takımlar ve stadyumlar ise şu şekilde:

    FIFA 18 demoda yer alacak takımlar şu şekilde:

    Manchester United
    Manchester City
    Real Madrid CF
    Atlético de Madrid
    Juventus F.C.
    FC Bayern Munich
    Paris Saint-Germain F.C.
    LA Galaxy
    Toronto FC
    Boca Juniors
    C.D. Guadalajara
    Vissel KobeManchester United
    Stadyumlar ise şunlar:

    Santiago Bernabéu
    La Bombonera
    StubHub Center
    King Fahd Stadium
    FIFA 18, 29 Eylül 2017’de PC, PS4 ve Xbox One için satışa sunulacak.

    Etiketler: FIFA 18 , OYUN , EA SPORTS
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri