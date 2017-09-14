FIFA 18 demo yayınlandı! İndirin

EA Sports, FIFA 18'in demo sürümünü Playstation 4, Xbox One ve PC için resmi olarak yayınladı. Dijital mağazalar üzerinden demoyu indirebilirsiniz.
Demoda Alex Hunter'ın yeni hikayesi The Journey: Hunter Returns modunun küçük bir kısmı ve Kick Off modu bulunuyor. Kick Off modunda bulunacak takımlar ve stadyumlar ise şu şekilde:
FIFA 18 demoda yer alacak takımlar şu şekilde:
Manchester United
Manchester City
Real Madrid CF
Atlético de Madrid
Juventus F.C.
FC Bayern Munich
Paris Saint-Germain F.C.
LA Galaxy
Toronto FC
Boca Juniors
C.D. Guadalajara
Vissel KobeManchester United
Stadyumlar ise şunlar:
Santiago Bernabéu
La Bombonera
StubHub Center
King Fahd Stadium
FIFA 18, 29 Eylül 2017’de PC, PS4 ve Xbox One için satışa sunulacak.