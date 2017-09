FIFA 18 demo yayınlandı! İndirin

EA Sports, FIFA 18'in demo sürümünü Playstation 4, Xbox One ve PC için resmi olarak yayınladı. Dijital mağazalar üzerinden demoyu indirebilirsiniz.

Demoda Alex Hunter'ın yeni hikayesi The Journey: Hunter Returns modunun küçük bir kısmı ve Kick Off modu bulunuyor. Kick Off modunda bulunacak takımlar ve stadyumlar ise şu şekilde:

FIFA 18 demoda yer alacak takımlar şu şekilde:

Manchester United

Manchester City

Real Madrid CF

Atlético de Madrid

Juventus F.C.

FC Bayern Munich

Paris Saint-Germain F.C.

LA Galaxy

Toronto FC

Boca Juniors

C.D. Guadalajara

Vissel Kobe

Stadyumlar ise şunlar:

Santiago Bernabéu

La Bombonera

StubHub Center

King Fahd Stadium

FIFA 18, 29 Eylül 2017’de PC, PS4 ve Xbox One için satışa sunulacak.