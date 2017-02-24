FIFA 17 TV'den canlı yayınlanacak!

Tarihte ilk kez FIFA 17 Ultimate Team Championship Series final müsabakalarını canlı yayınlanacak. ESpor’un İngiltere’de büyüyen potansiyelini fark eden ve buna kayıtsız kalmayan BT Sport, FIFA 17 oyununun yayın haklarını alarak canlı yayınlara başlama kararı aldı.

BT Sport Yayın Yönetmeni Simon Green konuyla ilgili yaptığı açıklamada, " İnteraktif futbol müsabakaları hızla büyüyen bir endüstri ve BT Sport olarak İngiltere'de bunu ilk kez gerçekleştireceğimizden dolayı mutluluk duyuyorum” dedi. EA Sports’un ikinci başkanı Todd Sitrin ise, “BT Sport ile kurduğumuz ortaklıktan dolayı son derece heyecanlıyız” diye konuştu.

FIFA 17 Ultimate Team Championship Series’de şampiyona 130 bin pound ödül verilecek. İkinci ise 65 bin pound kazanacak.