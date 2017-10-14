Fidyeyi alamadılar

Bahçelievler, Şirinevler Mahallesi’nde pazartesi günü 4 üniversite öğrencisinin evine giren silahlı kişiler, Suriyeli Mahmut el Ahmet (20) ve Mısırlı Abdelrahman Aly’i (19) kaçırdı. Silahlı kişiler, el Ahmed’in Dubai’de tekstil işi yapan babası Muhammed el Ahmed’i arayarak 30 bin dolar fidye istedi.



Baba Ahmed, Türkiye’de bulunan diğer oğlunu arayıp polisle irtibat kurmasını istedi. Oğlu Alalou Ahmed, Asayiş Şube Gasp Büro Amirliği Rehine Kurtarma ve Müzakere Birimine başvurdu. Polis, aile üzerinden fidyecilerle bağlantı kurdu. Aile, çocuklarını bir AVM’ye getirmelerini, burada parayı vereceklerini söyledi.

11 Ekim günü AVM’ye bir kadın geldi. Alalou Ahmed’in oturduğu masaya oturarak parayı aldı. İkinci bir kadın da rehineleri getirdi. Bu sırada harekete geçen Rehine Kurtarma ve Müzakere timleri 2 kadını gözaltına alıp rehineleri kurtardı. Asayiş Şube Müdürlüğü’nde ailelerine kavuşan iki öğrenci duygu dolu anlar yaşadı. Operasyonda gözaltına alınan Hanın Hejazı (35) ve Faırouz Ahmad el Hamdan (30) emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.