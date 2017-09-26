Fibromiyalji nedir? Fibromiyalji neden olur?

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Hastalıklar insanoğlunun tarihsel sürecinde her zaman var oldu ve olmaya da devam ediyor. Fibromiyalji (Yumuşak Doku Romatizması) hastalığının hayalet hastalık olarak tanınmasındaki sebebi izah ederek fibromiyalji nedir? Sorusunun yanıtını arayalım ve birlikte bu hastalığı tanımaya çalışalım. Öncelikle bu hastalık yüzlerce hastalığın belirtilerini birebir taklit ederek kendini uzun süre gizleyebiliyor. Bu nedenle sanki aniden ortaya çıkmış gibi bir algı oluşmasına sebep oluyor. Aslında uzun yıllar bedenimizde çok sayıda belirti vererek varlığını sürdüren bu hastalık maalesef birçok basit hastalıkla karıştırılabilmektedir. Örneğin basit bir egzersiz yaptığınızda çabucak yoruluyorsanız veya belirli aralıklarla ishal ya da kabızlık yaşıyorsanız fibromiyalji belirtileri olabilecek bu belirtilere duyarsız kalmamak ve bir uzmana görünmek gerekiyor.
FİBROMİYALJİ NEDENLERİ ARASINDA BİRİNCİ SIRADA PSİKOLOJİK SORUNLAR GELİYOR
Bilimsel araştırmalar çerçevesinde fibromiyalji hastalığının neredeyse onlarca nedene dayandığı deneyler ve klinik araştırmalarla sabitlenmiş bir gerçeklik. Ancak bunların arasında en belirgin olarak göze çarpanı hiç kuşkusuz psikolojik etkenler. Hastaların büyük çoğunluğunun çocukluk çağında fiziksel veya ruhsal travmalara maruz kalmış olması fibromiyalji hastalığının temelinde psikolojik etkenlerin olduğu kuşkusunu beraberinde getirmektedir. Dilerseniz yine bilimsel veriler ışığında fibromiyalji rahatsızlığına kaynak teşkil eden diğer etkenlerini gözden geçirelim.
gibi hemen hemen birçok hastalıkla karıştırılabilecek bulgular veren fibromiyalji yapılan fiziki muayene neticesinde ortaya çıkarılıyor.
FİBROMİYALJİ KESİN TANI
Hastanın şikâyetlerini dinleyen uzmanın aynı zamanda fiziki muayenesi ile ortaya çıkarılan fibromiyalji için kesin tanı dokuz çift hassas nokta olarak belirlenen omuz, göğüs duvarı, dirsek, kalça, bel, diz, ense, sırt ve boyun bölgesinden oluşan noktalardan 11’inde ağrıya rastlanılması durumunda konulmaktadır.
FİBROMİYALJİ TEDAVİSİ
Öncelikle hastanın bizzat kendisinin tedaviye yönelik olarak eğitilmesi tüm tedavi sürecinin ilk basamağını oluşturuyor. Multidisipliner yaklaşımların sergilendiği tedavide hastalığın semptomlarına yönelik ilaç ve tıbbi tedaviye ek olarak fizyoterapi ile psikonöroimmünolji gibi yöntemler eşlik eder. Hastanın uzman tarafından belirlenen egzersizleri hassas bir şekilde takip etmesi fibromiyalji hastalığı tedavisinde en önemli uygulama olarak karşımıza çıkmaktadır. Ayrıca uyku derinliğinin arttırılmasına yönelik uygulamalar tedavinin farklı bir yönünü teşkil etmektedir.
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