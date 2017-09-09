Fiat'ın efsanesi yeniden yollarda

Fiat’ın köklü geçmişinde önemli bir yer tutan Roadster modellerin ilki 1956 yılında yollara çıkan ve o yıl lansmanı yapılan 1100 Spider’ın ardından 1995 yılında tanıtılan Barchetta’ya kadar toplam 8 farklı Roadster modeli üretildi. 2016 yılında gerçekleştirilen Avrupa lansmanı ile Fiat ürün gamına katılan 124 Spider ise, Fiat’ın 9. Roadster modeli oldu. Aynı zamanda, isminden de anlaşıldığı gibi 1966 model 124 Spider’ın tekrar yorumlanmış hali olan yeni 124 Spider, yalnızca ismini değil, tasarım detaylarını da 1966 model 124 Spider ile paylaşıyor.

Ön kısımda aydınlatma grubu ve ızgara geometrisi, motor kaputu tasarımı; yan kısımda omuz çizgisi başta olmak üzere gövde hatları; arka kısımda ise yine aydınlatma grubu ve bagaj kapağı tasarımı ile logo yerleşimi, 1966 model 124 Spider’dan alındı. Bu sayede, zamandan bağımsız, eskimeyecek çizgilere sahip ikonik bir otomobil ortaya konmuş oldu.

EN ALÇAK OTURMA POZİSYONU

Fiat 124 Spider, segmentindeki rakiplerinin genelinin aksine, Roadster otomobiller için özel olarak geliştirilmiş bir platform üzerinde üretilirken, bu özel platform, 124 Spider’ı en alçak oturma pozisyonuna sahip Roadster haline getirdi. Alçak oturma pozisyonu ile birlikte yere çok yakın olan ağırlık merkezi ve ön-arka akslar arasında yüzde 50- yüzde 50 dağılan ağırlık sayesinde otomobilin sürüş dinamikleri de performans otomobillerine yaklaşmış vaziyette.

Sürüş dinamiklerini iyileştiren diğer etmenler de aracın çok kollu ön ve arka süspansiyonları ile mümkün olan en direkt manevra kabiliyetini ve en yüksek yol hissiyatını garanti etmek üzere geliştirilmiş direksiyon sistemi. 124 Spider’ın direksiyon sistemi; çift pinyonlu yapısı, direkt olarak kremayer dişlisine güç veren elektrik destek sistemi, karting otomobili hissiyatını arttıran yere paralel direksiyon şaftı ve optimize edilmiş direksiyon turu/teker dönüş açısı oranı ile sürücünün otomobil ile iletişiminden maksimum keyif almasını sağlıyor.

Fiat 124 Spider, 1.4 litre hacminde, turbo beslemeli ve MultiAir enjeksiyon sistemli bir benzinli motora sahip ve 6 ileri manuel ve 6 ileri otomatik şanzıman seçenekleri ile birlikte sunuluyor.