Ara
MENÜ
Ekonomi Haberleri

EKONOMİ

Hürriyet >Ekonomi>Fiat Chrysler ABD'de 646 bin aracını geri çağırıyor

Fiat Chrysler ABD'de 646 bin aracını geri çağırıyor 

NEW YORK (AA)
03.10.2017 - 20:56 | Son Güncelleme:

Otomotiv şirketi Fiat Chrysler, ABD'de yaklaşık 646 bin aracını geri çağırdığını duyurdu.

Fiat Chrysler'den yapılan açıklamada, şirketin 2011-2014 yılları arasında üretilen Dodge Durango ve Jeep Grand Cherokee modellerinde ortaya çıkan bir sorun yüzünden ABD'de 646 bin 394 aracının geri çağırıldığı belirtildi. 

Açıklamada, söz konusu araçların "fren takviyesi korumalarına" su girmesi durumunda aşınmaya veya donmaya neden olabileceği ifade edilirken bunun fren fonksiyonunu olumsuz etkileyebileceği vurgulandı. 

Sürücülerin fren pedalında aşırı sertlik hissedebileceğine dikkat çekilen açıklamada, bunu gözlemleyen sürücülerin de firmayla iletişime geçmesi gerektiği bildirildi. 

Açıklamada ayrıca, söz konusu modellerden Kanada'da 42 bin 304, Meksika'da da 21 bin 139 aracın geri çağrıldığı bilgisine yer verildi.

Etiketler: Fiat Chrysler , ABD , Dodge Durango
﻿

    EN ÇOK OKUNANLAR

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri