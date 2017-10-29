Fi yeni sezon (Çi) ilk fragmanı yayınlandı… İşte yeni sezon tarihi

Fi dizisinin yeni sezonundan ilk görüntüler geldi. İnsan zihninin ve kalbinin derinliklerini konu edinen Fi’nin yaklaşık bir dakika süren fragmanı yine çok konuşulacak sahnelerin sinyalini verdi. Kısa bir süre önce kasım ayında başlayacağının sürprizini veren Fi yeni sezon macerasına Çi ismiyle devam edecek. İşte Azra Kohen’in çok satan Fi Çi Pi kitap üçlemesinden uyarlanan Fi dizisinin 2. sezonun ilk görüntüler ve yayın tarihi!

YENİ SEZON NE ZAMAN?

Bir adam bir kadını sever ve dünya değişir. Ama hayatı kökten değiştiren, aşkı değil, aşkına ulaşabilmek için cesaret edebildikleridir. O kişiye duyduğu aşkın acımasızlığında öylesine büyük fırtınalar başlatır ki, sonunda, dokunduğu her şeyi yıkar. Ve bazen.. Hayatın kendini yenilemesi için önce her şeyin yıkılması şarttır. Çok satan Fi | Çi - Pi üçlemesinin ilk kitabından Nüket Bıçakçı tarafından senaryolaştırılan, tutkunun peşinden koşanların, yanma pahasına ateşe uçanların ve acıdan geçerek süregelen yaşama karşı dik duranların hikayesi Fi, ‘Çi’ isimli yeni sezonuyla 9 Kasım'da puhutv'de seyirciyle buluşacak.