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Fi yeni bölüm ne zaman? Fi Çi 9. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Fi dizisinin olaylı son gelişmeleri ardından gözler yeni bölüm fragmanı ve tarihine çevrildi. Kısa bir süre sonra Çi serisiyle macerasını tamamlayacak olan Fi’nin 2 Şubat Cuma akşamı yayınlanan 8. bölümünde köşeye sıkışan Duru, hem kendi hem de Can Manay’ın hayatını tehlikeye attı. İkilinin akıbeti Fi Çi 9. bölümünde belli olacak? Peki Fi yeni bölüm ne zaman?

Hürriyet Haber
06.02.2018 - 14:34 | Son Güncelleme :

Fi Çi final bölümü için geri sayım sürüyor. Başrollerinde Ozan Güven, Serenay Sarıkaya, Mehmet Günsür, Berrak Tüzünataç, Büşra Develi, Osman Sonant, Tülay Günal’ın yer aldığı Fi Çi, 2 bölüm sonra final yapacak. Ekran macerasını 10. bölümüyle tamamlayacak olan dizi en son 2 Şubat Cuma günü izleyici karşısına çıkmıştı. Sürprizlerle dolu anların yaşandığı Fi Çi son bölümünde Duru ve Can arasındaki gerilim, Bilge ve Özge’nin de meseleye dahil olmasıyla iyice yükseldi. Sadık ise geçmişin yükünden kurtulmak için beklenmedik bir hamle yaptı. Final sahnesinde Can Manay ve Duru’nun tartışması korkunç bir şekilde bitti, ikilinin kanlar halindeki görüntüleri kafalarda soru işareti bıraktı. Şimdi ise gözler yeni bölümde.  Eti'nin vefat haberini öğrenen Bilge'nin sözleri Can Manay'a ikinci bir şok yaşattı. 

Fi Çi 9. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı, yeni fragmanla birlikte yayın tarihinin netleşmesi bekleniyor.

Duru, Can Manay'dan ayrılma kararı almış, tam evden kaçarken Can ile kapıda karşılaşmıştı. Eti'nin ölümüyle yıkılan Can’ı yalnız bırakamayan Duru, ne kadar büyük bir yanlış yaptığını acı bir şekilde anladı. Eski hastalıkları günleri nükseden Can Manay, Duru'nun kaçmasını engelleyecek her şeyi yaptı. Aynı esnada Korhan’ın duyduklarından sonra büyük bir şok yaşayan Özge, ölümcül bir kaza yaptı. Finale ise Duru’nun hamlesi damga vurdu. 



 

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