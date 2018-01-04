Fi yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Çi 7. bölüm ne zaman?

Fi dizisinin yeni bölüm fragmanı ve tarihi için araştırmalar başladı. Genellikle cuma akşamları Puhu Tv üzerinden izleyicilerle buluşan Fi ‘nin yeni sezonu Çi’nin bu hafta 7. bölümünün yayınlanması bekleniyordu. Peki Fi Çi yeni bölümü ne zaman yayınlanacak?

Yayıncı kuruluştan konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmazken, 7. yeni bölüm fragmanı da daha yayınlanmadı.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?



27 Aralık Çarşamba günü yayınlanan son bölüme Duru ve Ece arasında yaşanan kriz damga vurdu. Ece’nin Deniz ile beraber olduğunu öğrenen Duru, ondan bambaşka bir şekilde intikam aldı ancak bu intikam beklenmedik bir olayı ortaya çıkardı. Ece'nin geçirdiği kazadan kendisini sorumlu tutan Duru ve ona destek olmaya çalışan Deniz, aylar sonra yakınlaştı. İkilinin yakınlaşmasına tanık olan Bilge, şok oldu. Peki yeni bölümde neler olacak? Bilge, seçimini kalbiyle mi aklıyla mı yapacak? Can Manay, Duru’nun kıskançlık krizine nasıl bir tepki verecek?

YASEMİN ALLEN VEDA ETTİ

Fi yeni sezon Çi'ye 3. bölümle dahil olan Yasemin Allen, son bölümde kadroya veda etti. Bale okulunun başarılı öğrencilerinden olan Ece'yi canlandıran güzel oyuncu ayrılık haberini şu sözlerle duyurdu;“Setleri çok özlemiştim. Güzel bir projeydi. Ne yazık ki, haberler doğru. Artık yeni teklifleri değerlendireceğim. Çünkü benim ‘Çi’deki sahnelerim bitti” şeklinde konuştu.